ГАЗ представил новые модели автомобилей для розничной торговли

Горьковский автозавод представил новые модели фургонов для доставки товаров и розничной торговли.

Презентация новинок состоялась на форуме «Неделя российского ритейла», который проходит в Москве с 6 по 9 июня, передает пресс-служба автоконцерна. Среди представленной техники — компактный городской развозной фургон «Соболь NN», фургон-рефрижератор «ГАЗель NN» и фудтрак на шасси «ГАЗель NN».

«Появление в линейке автомобилей ГАЗ городского фургона "Соболь NN" отражает быстро растущий спрос со стороны служб доставки и компаний, работающих в сегменте онлайн-торговли, в компактном, маневренном и в то же время вместительном и комфортабельном развозном автомобиле», — говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что благодаря скромным габаритам (длина машины — 5,1 м; высота — 2,430 м) и малого радиуса разворота (5,4 м) автомобиль может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и складским помещениям, а также парковаться во дворах.

Уточняется, что на форуме представлен предсерийный образец «Соболя NN» в версии трехместного грузового фургона с объемом кузова 7,8 куб. м и размерами грузового отсека 2,6 на 1,9 м. «В дальнейшем линейка "Соболь NN" будет включать в себя фургоны с однорядной и двухрядной кабинами, с различными вариантами высоты кузова, а также микроавтобусы», — поясняют в компании.

Фургон-рефрижератор «ГАЗель NN» предназначен для перевозки грузов с жесткими температурными требованиями, таких как замороженные продукты. «Применение современных технологий и материалов позволили обеспечить большой объем внутреннего пространства —13,12 куб. м, при сохранении минимального веса грузовой надстройки менее 800 кг. Силовые элементы рамы и кузова спроектированы таким образом, чтобы защитить кузов от деформаций во время движения по неровным дорогам, обеспечивая прочность и безопасность всей конструкции», — сообщает пресс-служба ГАЗ. Мобильный рефрижератор способен поддерживать температуру груза на уровне до -20°С; мощность холодильной установки — до 2800 Вт.

Третья модель, представленная на форуме, — фудтрак на шасси «ГАЗель NN» — отличается современным оригинальным дизайном и предназначен для использования на массовых мероприятиях, при этом гибкие компоновочные решения позволяют менять его размеры в зависимости от потребностей конкретного бизнеса. «Автомобиль оборудован всем необходимым для приготовления блюд и напитков в условиях автономной работы: жарочной поверхностью, печью-мангалом, фритюрницей, СВЧ-печью, тостером, кофемашиной», — подчеркивают в компании. Фургон оснащен двумя столами, поверхность одного из которых охлаждается, системой подвода воды и вытяжкой.

Отмечается, что встроенная в машины система цифровых сервисов GAZ Connect позволяет оптимизировать логистику автопарков, отслеживать местонахождение и маршруты движения машины, а также контролировать ее основные технические параметры.

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) — ведущий производитель коммерческого транспорта в России, компания полного производственно-инженерного цикла. Предприятие производит легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, а также различных отраслей промышленности и ЖКХ, сельхозпредприятий, медицинских и школьных учреждений в РФ и за рубежом. ГАЗ входит в число лидеров на российском рынке, выпуская более 50% в сегменте легких коммерческих автомобилей и примерно 70% — в сегменте среднетоннажных грузовиков. Кроме того, концерн производит более 5 тыс. видов компонентной продукции. В составе предприятия — собственный инженерный центр и свыше 20 высокотехнологичных производств. Завод находится в Нижнем Новгороде.