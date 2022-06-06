Глава Курской области рассказал об обстреле села на границе с Украиной

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле поселка Теткино, граничащего с территорией Украины.

«Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, погибших и раненых в результате произошедшего нет; основной удар пришелся по мосту. Также частично разрушен ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир, пострадали хозяйственные пристройки. «В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода», — сообщил глава региона.

Поселок неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины; о последнем инциденте губернатор писал 21 мая.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик. Против России начали вводиться многочисленные санкции, в основном, со стороны стран Запада.

В Курской области с 11 апреля действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности — населенные пункты региона регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Такой же режим введен в граничащих с Украиной Белгородской и Брянских областях.