Индия удвоит импорт нефти из России

Индия ведет переговоры об увеличении импорта российской нефти, сообщает Bloomberg. Страна надеется удвоить объем закупок у «Роснефти», утверждает агентство со ссылкой на источники, знакомые с этими планами.

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По их данным, индийские государственные переработчики совместно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти. По словам источников, продавец должен будет заниматься вопросами доставки и страхования.

Эти поступления дополнят поставки, которые Индия уже получает из России. Подробности объема и цен пока обсуждаются с индийскими банками, которые должны финансировать сделку.

Пожелавшие остаться неназванными источники сообщили, что индийские нефтепереработчики будут теперь все чаще закупать сырье непосредственно у российских компаний. Дело в том, что ведущие трейдеры, такие как Glencore Plc, сворачивают подобные операции.

