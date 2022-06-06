Катар снизил производство сжиженного газа

Доха в последние три месяца стала чем-то вроде места паломничества высокопоставленных гостей из Европы. Европейцев интересует катарский сжиженный газ (СПГ), которым они надеются частично заменить газ из России. Катар соглашается продавать СПГ, на который из-за энергетического кризиса в последнее время резко вырос спрос, всем, включая, естественно, европейцев, но через несколько лет ввиду отсутствия свободного СПГ. Сейчас же Доха несмотря на то, что ее газ нужен всем, не только не увеличивает его производство, но даже его снижает.

Как сообщает агентство Bloomberg, производство СПГ в Катаре в январе-мае 2022 года снизилось на миллион тонн по сравнению с тем же периодом времени прошлого года и составило около 35 млн тонн. Снижение производства объясняется остановкой ряда заводов СПГ, принадлежащих Qatar Energy, на плановую «профилактику».

Никаких тайн катарского двора, похоже, не существует, но результаты переговоров с Дохой, скорее всего, несколько разочаровали европейских визитеров. В частности министра экономики и вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, прилетавшего в марте в Доху просить газ и принимавшего в Берлине в апреле с ответным визитом катарского правителя, шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Не добились успеха и американцы, просившие Катар за европейских союзников увеличить производство СПГ.