Катар снизил производство сжиженного газа

Доха в последние три месяца стала чем-то вроде места паломничества высокопоставленных гостей из Европы. Европейцев интересует катарский сжиженный газ (СПГ), которым они надеются частично заменить газ из России. Катар соглашается продавать СПГ, на который из-за энергетического кризиса в последнее время резко вырос спрос, всем, включая, естественно, европейцев, но через несколько лет ввиду отсутствия свободного СПГ. Сейчас же Доха несмотря на то, что ее газ нужен всем, не только не увеличивает его производство, но даже его снижает.
Как сообщает агентство Bloomberg, производство СПГ в Катаре в январе-мае 2022 года снизилось на миллион тонн по сравнению с тем же периодом времени прошлого года и составило около 35 млн тонн. Снижение производства объясняется остановкой ряда заводов СПГ, принадлежащих Qatar Energy, на плановую «профилактику».
Никаких тайн катарского двора, похоже, не существует, но результаты переговоров с Дохой, скорее всего, несколько разочаровали европейских визитеров. В частности министра экономики и вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, прилетавшего в марте в Доху просить газ и принимавшего в Берлине в апреле с ответным визитом катарского правителя, шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Не добились успеха и американцы, просившие Катар за европейских союзников увеличить производство СПГ.
Доха готова продавать сжиженный газ всем и, в первую очередь, Европе, но не сейчас, потому что подавляющее большинство его продано по долгосрочным контрактам в основном азиатским покупателям, а после модернизации и расширения газового сектора. В начале 2021 года правительство Катара объявило о грандиозном проекте развития газового сектора, который обойдется эмирату в 30 млрд долларов. Благодаря этим деньгам и строительству новой инфраструктуры планируется увеличение производства СПГ с 84 млн тонн в прошлом году до 126 млн. тонн в 2027 г. Первый «дополнительный» сжиженный газ из Катара должен появиться на рынках уже в 2025 году. На этот же год в Дохе поставили промежуточную цель – довести производство СПГ до 110 млн тонн. Около половины газа может пойти в Европу, которая сейчас очень нуждается в «голубом» топливе для замены российского газа.
Естественно, европейские предприятия будут работать на катарском газе, а обыватели – оплачивать им жилье в том случае, если удастся найти компромисс на переговорах. Пока переговоры с немцами проходят трудно. Главными проблемами являются требование Дохи работать по долгосрочным контрактам, из-за которых, напомним, Брюссель постоянно ссорился с «Газпромом», а также отказ от распространенной в Европе перепродаже купленного газа другим членам ЕС.
Увеличить производство сжиженного газа на первом этапе предполагается, кроме строительства новых заводов для сжижения газа, и за счет увеличения его добычи в восточной части одного из крупнейших газовых месторождений планеты – Северного, которое Катар делит с Ираном.
В самом Катаре по поводу небольшого снижения производства сжиженного газа не волнуются, потому что благодаря резкому росту цен на газ все равно получают от его экспорта намного больше, чем в прошлом году. В Европе цены на газ, например, выросли почти в 5 раз. Значительный рост и в Азии, куда сейчас уходит большая часть катарского СПГ.
Катар уже не первый год ведет борьбу за неофициальный титул главного поставщика сжиженного газа планеты с США и Австралией. В прошлом году он вернул первое место, но в мае этого года главные конкуренты отправили на экспорт больше СПГ, чем Доха.