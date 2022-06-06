Китай готов к долгосрочным инвестициям в экономику Москвы

Москва готова предоставить китайским партнерам территорию своей особой экономической зоны, инструменты офсетных контрактов и ряд других преференций для развития более тесных торгово-экономических связей. Китай в свою очередь заинтересован в долгосрочных инвестициях в экономику столицы, а не только в торговле. Как именно это можно реализовать стороны обсудили на площадке конференции «Китайский бизнес в Москве».

«Посольство Китая приветствует выход большего количества российских предприятий и товаров на китайский рынок и готово оказывать поддержку и содействие сотрудничеству между предприятиями двух стран, способствовать развитию двустороннего сотрудничества в “еще более крупных масштабах, обширных областях и на более глубоких уровнях”», - сказал в своем видеообращении к участникам конференции советник по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР в РФ Юй Хунчи.

По словам президента Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, привлечь китайских инвесторов могут площадки особой экономической зоны столицы и области, которые предоставляют инвесторам ряд преференций. «После ухода западных компаний с российского рынка отмечается существенный рост интереса к особым экономическим зонам со стороны бизнес-сообщества Китая, в том числе крупных компаний и корпораций. Они заинтересованы в работе по проектам, гарантированным государством и предлагающим особые условия», - сказал Манкевич.

Технопарки также могут стать привлекательной площадкой для российских предпринимателей в Китае. В одной только провинции Цзянсу их насчитывается более 150 штук, на площадках представлено 13 кластеров промышленности, рассказал глава торгово-экономического представительства провинции Цзянсу КНР в РФ и СНГ Цзя Инь Кэ.

Интерес китайского бизнеса к инвестициям в столицу особенно активно проявляется в последние годы. Однако, не считая нескольких крупных проектов, в основном между странами развиваются торговые отношения, обратил внимание замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Евгений Дридзе. По его словам, «с точки зрения инвестиций мы всегда во все времена отмечали парадоксальную недостаточность объемов инвестиций в Москву».

Глава торгово-экономического представительства провинции Цзянсу КНР в РФ и СНГ Цзя Инь Кэ отметил, что торговля – это только первый шаг. «Когда я говорю с китайскими друзьями, я всегда говорю, давай начнем с торговли, но это первый шаг. Второй шаг – надо реализовать проект производства в России, Москве, Москоской области. Это правильный выбор, это долгосрочный проект. Нам нужно долгосрочное сотрудничество, нам надо смотреть на будущее, даже на 10 лет вперед», - сказал Цзя Инь Кэ.

Между тем, по данным Центробанка на начало октября 2021 года, объем накопленных прямых инвестиций из Китая в Москву достиг 912 млн долларов. Это на 70% больше, чем 5 лет назад.

«Китай наш давний экономический партнер. Сотрудничество между нашими странами продолжает активно развиваться. Товарооборот Москвы в эту страну в 2021 году увеличился почти на треть до 65 млрд долларов, при этом столичный экспорт вырос на 43,5%, а денежном выражении более чем на 30 млрд долларов. Москва активно поддерживает инвесторов, реализующих в столице новые значимые проекты. Компаниям могут присвоить статус инвестиционных приоритетных проектов, что позволяет на четверть снизить региональную налоговую нагрузку», - отметила замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Дарья Степанова.

Для локализации производства в Москве китайским компаниям также может быть интересен инструмент офсетных контрактов, рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев. Офсетный контракт предполагает в обмен на инвестиции гарантию на государственный заказ товаров сроком на 10 лет. Таким образом инвестор может быть уверен, что его продукция будет востребована и будет продаваться в течение долгого времени. Город в свою очередь получит рабочие места и налоговую базу. Однако бизнес должен соответствовать критерию глубокой локализации, отметил Барашев.

В ближайшей перспективе офсетные контракты станут доступны и для малого и среднего бизнеса, поскольку планируется снизить порог входа с 1 млрд рублей до 100 млн рублей. Помимо этого, по словам Барашева, сейчас прорабатывается возможность применения офсетных контрактов во всех сферах, а также внедрение межрегиональных (межсубъектных) офсетных контрактов с порогом входа от 400 млн рублей. «Мы ожидаем взрывного роста офсетных контрактов и призываем ассоциации и объединения к активному взаимодействию с институтами развития, подобных нашему, чтобы как можно больше поставок переключить на офсетные контракты», - добавил Артем Барашев.

Логистические проблемы, возникшие после введения в отношении России санкций со стороны европейских стран, усложнили логистику поставок. Те поставки, что сейчас ведутся, значительно подорожали. По словам экспертов, как ни парадоксально, основная проблема с поставками кроется не в санкциях, а в антиковидных мерах, которые по-прежнему действуют и строго соблюдаются в Китае. Из-за этого товары на границе долго дезинфицируются и процесс растаможивания затягивается.

«Москва окружена крупнейшими контейнерными железнодорожными терминалами страны и ко всем этим условиям готова. Под санкции попали порядка 1,5 млн условных единиц контейнеров. Эти потоки будут переориентированы и скорее всего пойдут по железной дороге. То есть как минимум на 700-800 тыс. условных единиц контейнеров увеличится поток в Москву по итогам года. Единственная проблема, которая нас ожидает, это ковид. Те цены, которые из-за китайских локдаунов, платят производства за логистику – они чудовищны. Все границы готовы, все затыки сегодняшних дней – это ковид», - резюмировал управляющий партнер «Инфра Проекты» Алексей Безбородов.