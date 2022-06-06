“Классика энерджи”

Бессмертные шедевры классической музыки в современном мире! Оркестр разрушает стереотипы и исполняет классические хиты всех времен в различных современных стилях: рок, латино, джаз, диско, кроссовер, электронная музыка. «Времена года» Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, «Танец Феи Драже» Чайковского, «Кармина Бурана» Орфа, «В пещере горного короля» Грига, «Половецкие пляски» Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди, Шопена в новом, неожиданном, оригинальном звучании! «Осовременивание» классических произведений добавляет в них новые краски, неожиданные грани, интересные оттенки. Зрителей захватит чудесная атмосфера классической музыки, роскошное звучание большого симфонического оркестра и стихия современных ритмов и стилей! Классические произведения бессмертны, но путешествуя сквозь века, «вписываясь» в современную культуру, они обретают новую, насыщенную яркими красками жизнь. Меняются времена, меняются люди, меняется и искусство. Благодаря новым стилям, новым инструментам, мы видим классику сквозь призму времени, и хорошо известные сочинения прошлого начинают звучать свежо и оригинально.

Начало в 19.00

Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8