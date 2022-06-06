Лавров прокомментировал отказ ряда стран предоставлять воздушный коридор для его визита в Сербию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал беспрецедентным решение нескольких стран-членов НАТО не пропускать его самолет для визита в Сербию. По словам министра, эти страны нужны Североатлантическому альянсу для того, чтобы сдерживать Россию в Европе и расширять «антироссийский плацдарм».

«Поступило вчера вечером и сегодня утром очень много вопросов от СМИ относительно нашей реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами Североатлантического альянса, и решения, которые воспрепятствовали осуществлению визита министра иностранных дел России в Республику Сербия. Произошло, конечно, немыслимое, я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий», — сказал Лавров на проходившей онлайн пресс-конференции по актуальным вопросам международной повестки дня, трансляция которой велась на Youtube-канале министерства.

По мнению главы российского МИД, Черногория и Северная Македония исполняют в НАТО роль «подпевал». «Чью безопасность укрепили Северная Македония и Черногория? Зато в качестве инструмента сдерживания России, в качестве подпевал больших дяденек они со своей ролью вполне справились», — отметил он.

Лавров назвал циничной позицию Запада по лишению возможности выбора Сербией своих партнеров. «Теперь этот принцип, который Запад возводил во главу угла, сам же Запад и растоптал. У Сербии, с точки зрения Запада, не должно быть никакого выбора, никакой свободы выбора партнеров», — сказал дипломат, комментируя отказ ряда стран НАТО пропустить его самолет в Сербию. Глава МИД РФ подчеркнул, что такая позиция является циничной, но уже не удивляет.

Глава российского внешнеполитического ведомства также рассказал, что Москва пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича посетить Россию в ближайшее время, и выразил надежду на то, что другие страны этому не помешают.

Накануне, 5 июня, сербская газета Večernje novosti сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить воздушный коридор для самолета Сергея Лаврова, который должен был лететь в Сербию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже подтвердила эту информацию.