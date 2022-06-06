Театр «Ла Скала» откроет новый сезон оперой Мусоргского «Борис Годунов»

Миланский театр «Ла Скала» откроет новый сезон оперой русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов».

Об этом пишет агентство ANSA.

«Я против охоты за ведьмами, я против отмены русских опер, и когда читаю Пушкина, не прячусь», — заявил управляющий театром Доменик Мейер, представивший программу.

Как сообщается на сайте театра, оперой будет дирижировать главный дирижер «Ла Скала» Риккардо Шайи, среди исполнителей заявлено множество российских певцов. В частности, партию Годунова исполняет Ильдар Абдразаков.

Открытие сезона в «Ла Скала» традиционно состоится 7 декабря, билеты поступят в продажу 6 октября. В афише предстоящего сезона театра есть и другие русские произведения: «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Петра Чайковского, а также «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. На март 2023 года намечен концерт певицы Анны Нетребко.

Ранее «Эксперт» писал, что несколько театров в Италии были вынуждены заменить в своей программе «Лебединое озеро» на другие спектакли. В частности, об отмене этого балета объявил театр «Беллини» в Неаполе, где он должен был идти в исполнении находящейся в турне по Италии сборной труппы Украинского классического балета. Театр в Лониго принял решение заменить «Лебединое озеро» на «Жизель», а в театре Фриули-Венеции-Джулии в Триесте и в городском театре Феррары вместо знаменитого балета Чайковского анонсировали «Украинский гран-гала».