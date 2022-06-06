Российская авиация уничтожила на Донбассе американскую радиолокационную станцию

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении российской авиацией радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, которую американские власти поставили Киеву.

Станция находилась в районе Северска в Донецкой народной республике, рассказал Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны, всего за сутки авиация РФ поразила 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. Он уточнил, что в ходе ударов было уничтожено свыше 150 украинских националистов, два пункта управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе населенного пункта Кодема в ДНР.

Высокоточные ракеты воздушного базирования поразили производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине города Лозовая в Харьковской области, где ремонтировалась украинская бронетехника, сообщил генерал-майор. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение суток были поражены четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.

Также сообщается о ликвидации пусковых зенитно-ракетных установок «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Черкасово и Орехово в ДНР и Запорожской области. В результате ударов российской авиации были уничтожены восемь украинских танков, артиллерийская батарея, установка РСЗО «Град» и 10 специальных автомобилей; в районе Славянска ликвидирован украинский истребитель МиГ-29; в течение суток было уничтожено 13 беспилотников.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Донбассе 24 февраля. Глава государства назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь ДНР и ЛНР.