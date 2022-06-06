Минобрнауки сообщило об исключении всех российских вузов из Болонского процесса

Все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса.

Об этом заявил заместитель главы Министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.

«Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — сказал Афанасьев, выступая на расширенном заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре на тему «Вопросы развития системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях». Замглавы Минобрнауки напомнил, что 11 апреля Болонская группа объявила о прекращении представительства России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса.

Глава министерства Валерий Фальков 24 мая назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что в России появится своя система. Это заявление вызвало бурное обсуждение и ожидание полного отказа от системы высшего образования, сложившейся после присоединения России в 2003 году к общеевропейскому Болонскому процессу. В ведомстве заверили, что радикальных перемен не будет, предполагается переходный период.

Как отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, логичным продолжением выхода России из Болонской системы может стать решение об отмене в стране Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он рассказал, что «над практическими шагами» в этом направлении начали работать комитет по науке и высшему образованию, а также заместители председателя Госдумы совместно с кабмином. «Деколонизация нашего образования началась. На очереди — изменение или отмена ЕГЭ и дебюрократизация системы образования в целом», — написал Толстой в своем Telegram-канале.