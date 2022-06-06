«Мираторг» вложил 4 миллиона евро в производство полезных напитков

Системообразующая российская агропромышленная компания «Мираторг» в порядке импортозамещения инвестировала в выпуск холодных чаев и лимонадов около 4 миллионов евро.

Две линии по выпуску прохладительных напитков установлены на фабрике-кухне в Домодедове (ООО «Трио-Инвест»), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании. Помимо холодных чаев и лимонадов, оборудование позволяет выпускать морсы и другие напитки. Летом 2022 года компания подготовит новую линейку холодных фруктовых чаев и лимонадов под брендом Sundays.

В «Мираторге» напомнили, что начали заниматься пакетированными соками и газированной водой еще в 2020 году, сосредоточившись на натуральной продукции — реализация программы импортозамещения является одним из приоритетных направлений работы компании.

В «Мираторге» отметили также, что в рамках программы импортозамещения сицилийские вяленые томаты уже заменены на астраханские при производстве готовых блюд, а в соусе бешамель заменили импортный молочный белок на отечественное сухое цельное молоко. Это никак не повлияло на качество соуса и не снизило вкусовые достоинства готового блюда.

«Мираторг» — ведущий производитель основных видов мяса и один из крупнейших инвесторов в агропромышленный сектор в РФ. Агрохолдинг основан в 1995 году. В него входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, торговая сеть. Производство на них организовано по принципу «от поля до прилавка». Владельцами являются Виктор и Александр Линники.

