Мировые центробанки начали закупать золото

В апреле глобальные золотые резервы центральных банков увеличились на 19,4 тонны, причем, доля Узбекистана в этих закупках составила 45%. В целом, нетто-покупки золота превысили продажи на 9,4 тонн, говорится в отчете Всемирного совета по золоту.

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«Узбекистан стал крупнейшим покупателем в этом месяце, увеличив свой золотой запас на 8,7 тонны. Турция продолжила скупку золота в этом году, купив в апреле еще 5,6 тонн, Казахстан купил в этом месяце 5,3 тонны», — говорится в комментарии Совета.

По продажам золота лидировала Германия, продав в апреле 0,9 тонн, а также Мексика и Чехия (по 0,1 тонн каждая).

Согласно данным Совета, в первом квартале текукщего года цена на золото в долларах США выросла на 8%, при этом спрос на этот драгоценный металл (исключая внебиржевой рынок) увеличился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 1 234 тонн — самого высокого уровня с четвертого квартала 2018 года и стал на 19% выше среднего пятилетнего показателя (1 039 тонн). По мнению экспертов, рост цен и спроса на золото спровоцировали два ключевых фактора: конфликт на Украине и инфляция.

Самые большие золотые запасы к концу первого квартала были зафиксированы у Египта и Турции — 44,1 и 36,9 тонн соответственно.

