Новые мировые деньги могли бы стать «безналичным золотом»

Как полагает министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, благодаря формированию широких международных коалиций в скором времени может появиться новая мировая валюта. Он также, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра ЕЭК, призвал общими усилиями к этому стремиться.

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«Мы стоим на пороге перехода к новой валютно-финансовой системе. Я убежден, что в ближайшие годы будет введена новая мировая расчетная валюта, основанная на международном договоре, будет восстановлено международное право. Но для этого нужны общие усилия, в том числе усилия в сфере народной дипломатии, которая объединяет экспертов, ученых, предпринимателей, граждан, всех людей, кому небезразлична судьба мира», — отметил Сергей Глазьев на пленарном заседании Международного форума народной дипломатии, посвященному 5-летию Ассамблеи народов Евразии.

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Как следует из слов академика Глазьева, нормализация обстановки в мире требует формирования широких международных коалиций. Таким коалициям предстоит восстановить международное право, и новая мировая валюта будет создана на этом основании. Она «будет работать в интересах развития торговли и сотрудничества», — добавил он.

Диалоги о необходимости новой мировой резервной валюты возобновляются с новой силой в кризисы, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Так было все последние вспышки. Однако технически организовать переход на универсальное платежное средство весьма проблематично, вопрос целесообразности также актуален, говорит он.

На фоне объективных геополитических вызовов доля доллара снижается в резервах и транзакциях SWIFT, страны сокращают торговлю в нем, опасаясь блокировок, увеличивая при этом двустороннее дружественное сотрудничество. И, констатирует Михаил Зельцер, реальных оснований ожидать появления новой резервной валюты пока нет. Скорее вес того же юаня возрастёт, ну и рубль явно пользуется спросом на фоне вынужденных запретов и перевода европейских партнеров на систему «газ за рубли».

В свою очередь руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов уверен в актуальности вопроса создания новой международной расчётной валюты актуален. Так, фактическое воровство российских накоплений на Западе — заморозка резервов российского Центрального банка и арест иностранной собственности государства и многих российских предпринимателей — процессы, явно снижающие доверие к американскому доллару и европейской валюте, отмечает он.

Процесс дедолларизации обсуждался давно и был запущен в России и многих других странах, но уйти от этой валюты на 100% пока невозможно. Перспективы евро и доллара как международных расчётных инструментов крайне туманны, говорит политолог, потому что прежнее доверие к этим инструментам утеряно, а в условиях разогнавшейся инфляции и неочевидных перспектив экономик США и ЕС хранить в этой валюте не интересно. Как и проводить расчеты и закреплять точные суммы в договорах в такой валюте, в связи с непривычно высокой волатильностью.

В то же время, говорит Никита Донцов, пока создание новой наднациональной валюты возможно исключительно теоретически. Не ясно, кто будет администрировать и выпускать эту валюту, чем она будет подкреплена, в чем будет ее уникальность. Сегодня в условиях поляризации мира, все стремятся перейти на расчеты в национальных валютах и это всем выгодно, добавляя ликвидности своей валюте.

Прогноз Сергея Глазьева имеет место быть, но скорее всего, считает Никита Донцов, это будет формат электронной расчётной единицы, возможно, в формате криптовалюты, по образцу биткоина — валюты, которая не будет регулироваться санкциями, будет децентрализована и всюду актуальна, а главное, даст возможность проведения транснациональных расчетов.

Мир мирволит мировой валюте

Напомним, что на роль единой международной валюты претендовали специальные права заимствования — СДР (Special Drawing Rights), эмитентом которых с 1969 году выступил МВФ. Только спустя 40 лет, после кризиса 2007-08 годов у Фонда появилась реальная надежда, что СДР сможет стать мировыми резервными деньгами, тогда они были выпущены в эквиваленте четверти миллиарда долларов для купирования последствий кризиса. Однако в итоге безналичную «валюту МВФ» используют только несколько развивающихся стран.

Один из вопросов в том, необходим ли для новых мировых денег мировой центробанк, или блокчейн позволяет подойти к этому вопросу иначе? Представляется очевидным, что координирующий орган все же нужен.

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Вряд ли его функции могут взять на себя тот же МВФ или уже имеющийся Мировой банк, они не вызовут доверия как подконтрольные США (эти организации входят в число тех, кто и образует пресловутый «Вашингтонский консенсус».

Тут требуется и еще одно уточнение. Под проектом новых мировых денег совсем не обязательно должны ставить свои подписи все без исключения страны или даже их большинство. В нынешней системе международных отношений это практически невозможно (хотя автор обсуждаемой идеи как раз и уповает на очень глубокую реформу этой системы). Данный вопрос, впрочем, выходит как за рамки экономики, так и практического горизонта.

Но такая всеобщая валюта не только невозможна, она и не нужна. Достаточно того, чтобы некоторое платежное средство минимально зависело от политических решений и имело солидное обеспечение, будучи при этом обеспечено доверием. Появление таких средств уже обсуждаются (см. ссылку на очень популярный у читателей материал «Тегеран предложил России, Китаю и Индии новую валюту для взаимных расчетов» в начале статьи) и, вероятно, могут быть реализованы в обозримом будущем.

Вероятно, реальностью могла бы стать и новая международная валюта, как проект очень широкой коалиции стран, преимущественно из тех, кого относят к развивающимся. Тут не обойтись без конкуренции с тем же Китаем, но и ему нужно в чем-то хранить резервы. Существенно именно то, чтобы «мировая валюта» стала не только расчетной, но и резервной. Такой «антидоллар» и в известной мере «антиевро» и мог бы отчасти заменить неполитизированное по своей природе золото как былой универсальный денежный инструмент. Но все равно — лишь частично. Ведь блестеть он точно не будет.