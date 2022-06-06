Объем ФНБ в мае вырос на 1,5 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 июня составил 12,476 трлн рублей или 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Месяцем ранее он насчитывал 11,005 трлн рублей, или 8,3% ВВП. В мае за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за 2021 год ФНБ пополнился на 14,8 млрд евро, 1,6 млрд фунтов стерлингов, 240,3 млрд японских иен, 83 млрд китайских юаней и 149,2 тонны золота в обезличенной форме, сообщается на сайте Минфина РФ.

«По состоянию на 1 июня 2022 г. объем ФНБ составил 12 475 931,9 млн. рублей или 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, что эквивалентно 197 724,7 млн. долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ увеличился до 9,23 трлн рублей (или $146,276 млрд) с 7,88 трлн рублей (или $119,889 млрд) месяцем ранее.

Из средств фонда в Банке России размещено 51,585 млрд евро, 5,567 млрд фунтов стерлингов, 810 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 253 млн рублей и 554,91 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 529,5 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 302 млрд рублей и $2,3 млрд, в привилегированные акции банков — 279 млрд рублей, на субординированные депозиты в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 1,34 трлн рублей, «Аэрофлота» — 23,5 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 250 млрд рублей.

ВТБ в мае за счет средств, ранее привлеченных на субординированный депозит, купил облигации госкомпании «Российские автомобильные дороги» совокупной номинальной стоимостью 450 млн рублей для финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)». ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования проектов: КЖЦ-1 (126,3 млн рублей) и КЖЦ-2 (126,5 млн рублей).

Размещение средств ФНБ на валютных счетах в ЦБ за период с 15 декабря по 31 мая показало отрицательный финансовый результат (-$56,4 млн или -3,5 млрд рублей). Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота с 1 января по 31 мая в совокупности составили отрицательную величину в размере -1,7 трлн рублей.

В Минфине отметили, что в мае в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ в размере 256,5 млн рублей, или $3,6 млн. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы за исключением средств на счетах в ЦБ в 2022 году составил 11,5 млрд рублей, или $140,8 млн.