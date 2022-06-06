Банк Японии топит иену

В понедельник доходность эталонных 10-летних U.S. Treasury Note впервые с 18 мая смогла пробиться выше ключевого уровня 3% и в течение дня держалась выше этой цифры, достигнув 3,07%. Круглая отметка была в последний месяц важным психологическим барьером. Дважды (в начале и в середине мая) доходность преодолевала 3%, но затем вновь откатывалась.

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Но на этот раз распродажи американских казначейских облигаций были особенно сильны (доходность меняется обратно пропорционально котировкам). По расчетам Bloomberg на основе данных CFTC, уже к концу мая чистая позиция хедж-фондов по 10-летним U.S. Treasury Note стала короткой. Это случилось впервые с января 2021 года. И судя по всему, это была ставка на то, что в этот раз доходность не только превысит 3%, и не просто останется выше этой отметки, а продолжит свой путь вверх: к 3,2%, а затем и до 3,5%.

И основания ожидать этого у хедж-фондов определенно есть. Нет никаких сомнений, что на следующей неделе (15 июня) ФРС повысит ставку на 50 базисных пунктов до 1,25%-1,5%. 27 июля ожидается аналогичный шаг и она достигнет уже 1,75%-2%. При этом есть основания ожидать от регулятора нарастающей «ястребиности».

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С одной стороны, этому способствует относительно хорошая экономическая статистика (буквально в пятницу вышли очередные сильные данные с рынка труда), с другой – инфляция. Еще недавно опросы показывали, что экономисты ожидают ее в мае на уровне 8,1% (ниже, чем апрельские 8,3% и мартовские 8,5%). Но последний консенсус-прогноз Bloomberg показал уже 8,3%. Если данные, которые выйдут 10 июня, подтвердят его или окажутся хуже, то это будет свидетельством того, что пик инфляции не пройден. От ФРС будет требоваться еще большая жесткость – и это открывает для доходностей облигаций дополнительные перспективы роста.

Все это означает и дальнейшее расхождение уровня ставок между США и многими другими странами, а особенно – Японией. В Стране восходящего солнца доходность 10-летних казначейских облигаций составляла в понедельник 0,239%. Такой разрыв ведет к спекулятивному давлению на иену. С начала года до утра понедельника прирост курса доллара к японской валюте составил 13,6%.

И в этой ситуации глава Банка Японии Харухико Курода счел необходимым заявить, что главным приоритетом его центробанка является поддержка экономики и подчеркнул непоколебимую приверженность сохранению мощных монетарных стимулов. И тот факт, что базовые потребительские цены в апреле выросли на 2,1%, впервые за семь лет превысив таргет Банка Японии в 2%, его не беспокоит.

«Япония абсолютно не в той ситуации, когда требуется ужесточение денежно-кредитной политики, поскольку ее экономика все еще находится в процессе восстановления после последствий пандемии», — заявил он.

Инфляция в Японии должна быть на уровне 2% в среднем, а сейчас ее рост явление временное, пояснил он свою позицию. Падение же иены, хотя и наносит ущерб домохозяйствам и розничной торговле, повышая цену импорта, зато помогает регионам, привлекая иностранных туристов.

«Пока движения стабильны и не очень резки, слабая иена в целом, вероятно, окажет положительное влияние на экономику Японии», — отметил Харухико Курода.

Этого оказалось вполне достаточно для того чтобы иена упала на новый минимум за более чем двадцать лет. Ее курс к вечеру понедельника снизился до 131,91 иен за доллар. В прошлый раз такие значения фиксировались в апреле 2002 года. В понедельник вечером падение продолжалось.

«Мы ожидаем, что ФРС продолжит повышать ставки, а Банк Японии сохранит ставки на прежнем уровне в обозримом будущем, — заявил Bloomberg стратег Wells Fargo Брендан МакКенна. – Пока такая динамика присутствует, иена должна продолжать слабеть».