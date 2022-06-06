Рынок акций: отскок соскочил

Сегодня в ходе азиатских торгов нефть росла почти на процент, и перешагнула отметку $120 за баррель. Поводом для этого послужила новость о том, что Саудовская Аравия больше ожидаемого повысила цены на нефть для азиатского региона.

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По рынку сразу пошли слухи, что Россия и Саудовская Аравия просто «разделили» рынки сбыта: саудиты больше сконцентрируются на поставках в Европу, а России достанется Азия.

В случае, если нефти удастся закрепиться выше $120, следующей целью станет район $130 за баррель. Но борьба за отметку $120 будет тяжелой.

На дорожающем «черном золоте» растут акции «Роснефти»: значительная доля добываемой ею нефти как раз и продается на восточном направлении. Кроме того, в бумаге еще не отыграно решение выплатить финальные дивиденды за прошлый год. Некоторые аналитики считают, что компания может принять решение и о выплате дивидендов за первое полугодие 2022 г.

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На 5,5% прыгнули сегодня мировые цены на никель, что привело к покупкам акций «Норильского Никеля», которые к полудню подорожали на процент. Бумага пока удерживает техническое сопротивление 20 тыс. руб., но полноценно отскочить от него не может.

На открытии рынка более чем на 2% росли акции «Северстали», потерявшие по итогам прошлой недели более 30% стоимости. Однако развить атаку сил не хватило, и акция к полудню растеряла свыше половины утреннего успеха. Сейчас «Северсталь» - одна из самых слабых бумаг российского рынка акций. У компании очень серьезные проблемы со сбытом продукции. Скорее всего, на этой неделе мы все-таки увидим в этой технически перепроданной бумаге отскок. Возможно, его стоит использовать для сокращения длинных позиций.

В целом же Индекс Мосбиржи съехал в «красную» зону. Вниз его тянут дешевеющие акции «Газпрома», Мосбиржи, «Магнита» и ВТБ. Индикатор пытается закрепиться ниже промежуточной поддержки 2300 пунктов. В случае, если это произойдет, «медведи» попытаются утянуть Индекс к нижней границе бокового канала 2200-2500 пунктов.