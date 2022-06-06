Песков заявил, что Москва заинтересована в переговорах с Вашингтоном по ядерному оружию

Россия заинтересована в переговорах с США по ядерному вооружению, однако в нынешних условиях их продолжение маловероятно.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы заинтересованы [в таких переговорах], и считаем, что в целом продолжение переговоров и обсуждение этой темы [нужно] с учетом тектонических сдвигов, которые мы сейчас наблюдаем в области европейской и даже мировой безопасности. Такие переговоры нужны, они нужны всему миру», — заявил Песков. Таким образом он прокомментировал заявление посла США в Москве Джона Салливана о том, что у возобновления российско-американских переговоров по ядерным вооружениям в нынешних условиях мало шансов, несмотря на важность вопроса. «Наверное, стоит согласиться с послом, что в настоящее время это маловероятно, хотя рано или поздно к этой теме нужно будет возвращаться», — сказал Дмитрий Песков.

Также он отметил, что Россия никогда не представляла угрозы для Финляндии и Швеции, которые 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. «Ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, равно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас. Об этом говорил неоднократно президент Путин», — подчеркнул Песков.

Говоря о несостоявшемся визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сербию, пресс-секретарь президента выразил уверенность в том, что враждебные действия ряда стран не могут помешать продолжению работы и контактов российской дипломатии с дружественными государствами. «Безусловно, подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, по отношению к представителям высокого уровня нашей страны могут доставить определенные проблемы, они могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время, но мы убеждены, что так или иначе каким-то образом существенно помешать продолжению контактов нашей страны с теми странами, особенно с дружественными странами, такими как Сербия, эти враждебные действия не смогут», — сказал представитель Кремля.