Последний шанс: 3 спектакля, которые не стоит пропускать

«Дом, который построил Свифт»

Пьесу Григория Горина, поставленную на сцене Театра Пушкина режиссёром Евгением Писаревым, называют «путешествием по нашим душам». Кто мы? Чего мы хотим на самом деле? Каково наше предназначение? Где мы настоящие, а где – играем роли? Спектакль, основанный на биографии известного знаменитого сатирика Джонатана Свифта, поможет отвлечься от ежедневных забот, чтобы, наконец, разобраться с самим собой.

В пьесе вымышленные персонажи книг Свифта – великаны, лилипуты, гуигнгнмы, лапутяне – становятся неотъемлемой частью реальности, в которой живет объявленный сумасшедшим декан. И часто невозможно понять, где настоящие события, а где его фантазии и вымыслы. Доктору Симпсону, прибывшему к Свифту, вместе со зрителями предстоит пережить все удивительные события в этом доме для того, чтобы понять и постичь гениальность одинокого художника.

Когда: 20 июня

«Апельсины и лимоны»

Мечтали окунуться в закулисье театра? Вера Алентова приоткроет вам эту завесу – в своём бенефисном спектакле «Апельсины и лимоны», истории про знаменитую актрису, оказавшуюся на пенсии.

Главная героиня, некогда блистательная актриса Джудит Блисс, уже год как оставила сцену, но никак не может привыкнуть к тихому загородному существованию – она живет в своем, особом мире, где грань между реальностью и творческой фантазией иногда не видна. Каждый вечер в жилах актрисы начинает волноваться кровь, закипают страсти, и вот уже гостиная ее дома превращается в театральные подмостки, а члены семьи и гости – в участников очередного спектакля. Мысль проста: из театра можно уйти, но выгнать театр из себя невозможно.

Когда: 27 июня

«Гардения»

Одна из тех постановок, на которые нужно приходить всей семьёй. Во-первых, чтобы в очередной раз убедиться в важности кровных связей. А во-вторых, чтобы насладиться блестящей игрой четырёх замечательных актрис Театра Пушкина – Александры Урсуляк, Анастасии Лебедевой, Эльмиры Мирэль и Натальи Ревы-Рядинской.

Спектакль «Гардения» – это трогательная и драматичная история четырёх поколений одной польской семьи. Женщины, связанные родственными узами – мать, дочь, внучка и правнучка. Их судьбы тесно переплетены, но каждая героиня пытается не быть похожей на свою мать, не понимая, что от своих корней, от своей истории освободиться нельзя и нет смысла с ней бороться…

Когда: 28 июня

Билеты на сайте teatrpushkin.ru.