Посол США в РФ неоднозначно похвалил работу Набиуллиной

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан назвал талантливым человеком главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину, а ее работу по укреплению рубля счел великолепной. При этом в интервью ТАСС он назвал рост российской валюты явлением временным и в какой-то степени чрезмерным.

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«Председатель Центрального банка — исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», — заявил Салливан.

По его мнению, влияние санкций и мер экспортного контроля со временем существенно возрастет и скажется на россиянах. Дипломат также отметил, что у России и США десятилетия ушли на то, чтобы выстроить торговые отношения. По словам Салливана, американские компании брали на работу в РФ тысячи людей и на восстановление этого сотрудничества теперь уйдут годы.

«Компаниям потребуется много времени. Это при условии, что люди сами этого захотят, пока же они уезжают, то есть пока мы об этом даже не думаем», — отметил дипломат.