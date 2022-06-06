Принадлежавший Renault столичный автозавод официально переименовали в «Москвич»

ЗАО «Рено Россия» официально стал АО «Московский автомобильный завод Москвич».

Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, на которые обратило внимание РБК. Уточняется, что изменения в реестр были внесены 3 июня.

Согласно обновленной информации базы, должность руководителя предприятия вместо Яна Птачека теперь занимает заместитель главы дептранса Дмитрий Пронин. Совладельцем компании выступает ООО «Центр развития технологий», который через АО «Особая экономическая зона «Зеленоград» контролируется департаментом имущества Москвы.

В конце марта стало известно о решении компании Renault приостановить деятельность в России. В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о переходе 68% концерна в капитале «АвтоВАЗа» Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а также о передаче доли в столичном автозаводе ЗАО «Рено Россия» Москве.

В середине мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице возобновится выпуск автомобилей под маркой «Москвич». Производство планируется наладить на базе бывшего столичного завода Renault, который перешел на баланс города. Изначально завод будет выпускать классические машины с двигателями внутреннего сгорания, в перспективе планируется запустить производство электромобилей; выпуск старых моделей не предполагается, подчеркнул столичный градоначальник.