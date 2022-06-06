Продажи новых автомобилей в России рухнули в шесть раз

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2022 года упали до 24 268, что на 123 110 меньше, чем в этом же месяце прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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По данным Ассоциации, в январе-мае продажи импортированных в Россию и автомобилей местной сборки составили 318 114 штук, что на 52% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (663 312).

На первое место по популярности у российских автомобилистов в мае, как и прежде, вышла модель Lada Granta. За прошедший месяц было продано 2 305 авто этой модели (в мае 2021 года — 12 829). На втором месте — Lada Vesta. Автомобилей этой марки за минувший месяц было продано 1 538 штук, что в 6,5 раза меньше, чем годом ранее. На третьем месте — Kia Rio — (1 202 штук против 6 682 в мае 2021 года).

В десятку самых продаваемых вошли также Hyundai Creta (1 197, снижение в 4,8 раза), Lada Niva (1 102, снижение в 5,6 раза), Hyundai Solaris (754, снижение в 8,2 раза), Lada Largus VP (642, снижение в 7,6 раза), Renault Duster (561, снижение в 6,7 раза), Kia Sportage (560, снижение в 3,7 раза) и Kia Seltos (502, снижение в 3,5 раза).

Среди легких коммерческих автомобилей по продажам в мае лидировали Gazelle (1 307), Classic Commercia от УАЗ (686) и Sobol от ГАЗ (583).

