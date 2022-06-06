Российские вина вытесняют с полок все, что можно

О том, что в России сформировался тренд замещения крепких алкогольных напитков вином, на форуме «Неделя российского ритейла-2022» рассказал 6 июня директор департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Никита Кузнецов.

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Тренд на снижение потребления крепкого алкоголя отмечался и в прошлом году. Насколько он значительный, судите сами, данные налицо.

По словам глава департамента, в 2021 году объемы продаж водки снизились примерно на 1% по сравнению с годом ранее. Но при этом результаты реализации тихих и игристых вин — на 10% выше, чем показатели несколькими годами ранее.

А на данный момент отказ населения от крепких алкогольных напитков обосновывается и экономическими причинами: некоторые вида алкоголя, в частности – от западных брендов, значительно выросли в цене. Рост стоимости объясняется их начинающимся дефицитом. Об истощении запасов уже заявили российские рестораторы, сообщило РИА Новости. По словам омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея

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Миронова, крепкого алкоголя на складах уже практически нет, а новый не поступает из-за отмены поставок многими крупнейшими компаниями, в том числе — Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini и другими.

Однако, уверены эксперты, если с качественным крепким алкоголем в вопросе импортозамещения могут возникнуть трудности, то иностранные вина легко могут заменить российские производители. При этом прогноз об обвальном росте цен на вина не оправдался, что делает товар все более выгодным для покупателя.

«Российским виноделам тут и флаг в руки, потому что мы видим, что на сегодняшний день импортные поставки вина снизились примерно на четверть. … При этом тихие вина с начала года выросли в рознице на 8%, игристые вина — примерно на 5%», - заключил Кузнецов.

Есть, за что выпить

Компания LADOGA и винодельня «Кубань-Вино» стали одними из тех, кто решил воспользоваться ситуацией и занять освобождающиеся от иностранных брендов ниши. Так, LADOGA и «Кубань-Вино» создали новую линейку тихих и игристых вин Chateau Tamagne Heritage.

Представители производителей сообщили, что она будет состоять из восьми вин в среднем ценовом сегменте (рекомендованная цена до 500 рублей). Совместная линейка включает три игристых вина (белое брют, белое полусладкое, розовое брют) и тихие сухие вина – два белых, два красных и розовое, отмечено в официальном пресс-релизе. Производится алкоголь из винограда, выращенного на плантациях Таманского полуострова.

В комментарии «Эксперту» управляющий акционер группы компаний «Ариант» (владеет брендом Chateau Tamagne — ред.) Александр Кретов рассказал, что видит много возможностей, которые сейчас открываются перед российскими производителями вина в связи с уходом иностранных компаний.

«Импортозамещение выходит на новый виток, и мы к этому готовы. Сейчас важно наращивать собственные производственные мощности, работать над качеством, решать вопросы логистики, сохранять баланс цен. Конечно, конкуренция, борьба за покупателя, как в любой кризис, будет усиливаться. Именно системный подход, сочетающий выпуск разноплановых вин, не уступающих по стилю и качеству европейским, информирование потребителей о наших сырьевых базах и производственных мощностях, продвижение российских вин в торговых сетях, будут приносить свои плоды», — говорит он.

«Просчитать насколько снизится импорт, и насколько потребуется от российских виноделов увеличить объем производства сейчас сложно. Вполне возможно, что крупные зарубежные компании со временем выстроят новые логистические цепочки, чтобы доставлять продукцию к нам», — говорит винодел, полагая, что стоимость этих вин возрастет.

«Конечно, полностью закрыть потребности в импорте на сегодняшний день мы не сможем (имеется в виду количество). Для этого потребуется время», — добавил Александр Кретов.

Впрочем, вряд ли такое вытеснение возможно в принципе, целиком национальными полки вин и крепкого алкоголя не были и в СССР, где валюту на ветер обычно не бросали. Винный рынок интернационален едва ли не более большинства других, но российские виноделы за последние годы действительно совершили огромный рывок, предложив согражданам довольно-таки широкий ассортимент весьма приличных по качеству при умеренной цене вин. Как в бокал глядели.