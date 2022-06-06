Рубль готовится выйти из коридора

После отчасти аномального пятничного укрепления рубль начал новую неделю снижением. За первый час торгов он ослаб к доллару примерно на процент.

Но принципиально ситуация не изменилась: пара доллар-рубль продолжает консолидацию в довольно узком диапазоне 60-63. Похожую картину с марта мы наблюдали неоднократно, и всегда она завершалась новой фазой укрепления рубля.

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Все говорит в пользу того, что так произойдет и на сей раз. Несмотря на введенные санкции, Россия продолжает получать огромную валютную выручку от продажи энергоресурсов. Так, в мае объем дополнительных нефтегазовых доходов превысил ожидания Минфина РФ на 263,7 млрд руб. Финансовое ведомство полагает, что аналогичное произойдет и в июне. Пока для этого есть все предпосылки: нефть сегодня стоит дороже $120.

Есть надежды и на улучшение политического климата. В последние дни многие западные СМИ пишут, что Украина будет вынуждена пойти на заключение соглашения с Россией на российских условиях. Экономисты отмечают, что введенные в отношении России санкции не привели к желаемому эффекту — взлетевшие цены на нефть позволили России сохранить доходы от экспорта энергоносителей.

Как всегда, картину портит Польша, заявившая, что ЕС готовит 7-й пакет санкций, предусматривающий в том числе отключение российских банков от SWIFT. Однако в возможность принятия такого решения пока не верится, поскольку это приведет к полному прекращению поставок в Европу газа и нефти из-за невозможности проводить расчеты.

В таких условиях продолжает усиливаться спекулятивная игра на укрепление российской валюты. Поздно вечером в пятницу американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что на прошлой неделе количество открытых трейдерами позиций на рост рубля на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка вновь обновило исторический максимум, составив 20,5 тыс контрактов.

Поэтому у рубля не остается других вариантов, кроме как возобновить рост.

«Полагаем, что сегодня возможно увеличение торговых объемов на валютном рынке за счет активизации экспортеров, ввиду чего пара доллар-рубль может вновь отступить к отметке 60 руб.», — прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Несмотря на то, что пока рубль дешевеет, вероятность такого сценария высока. В предыдущих случаях консолидация пары доллар-рубль в узких боковиках продолжалась 4-5 дней. Сегодня как раз пошел пятый день «спячки» рубля…