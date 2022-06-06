Рубль продолжает сидеть в засаде

Сегодня торги на валютном рынке прошли очень спокойно: российская валюта подешевела к доллару на символические 0,1%, закрыв день почти на 2 копейки выше отметки 61 руб. за доллар.

Однако ход торгов дает некоторую пищу для размышлений относительно дальнейшей динамики рубля. В начале дня были предприняты попытки опустить курс национальной валюты, но очень быстро экспортеры увеличили предложение, и рублевые «медведи» вновь были попраны. Впрочем, они не сильно сопротивлялись, понимая, что против рубля сейчас играть очень опасно.

Такая картина говорит о том, что экспортеры не очень верят в то, что они получат более выгодные условия для продажи долларов и евро в результате значительного снижения курса рубля, и более активно продают свою валютную выручку при малейшем ослаблении российской валюты.

Это увеличивает шансы на зарождение очередного витка укрепления курса рубля — как только для этого появятся поводы, или экспортерам понадобятся рубли, например, для уплаты налогов.

«Текущее состояние дел говорит о том, что в рубле отсутствуют ослабляющие факторы, кроме геополитики. В остальном всё определяется финансовыми потоками. Российский экспорт растёт при слабом импорте. В июне Индия может нарастить импорт российской нефти на 20% до 1,05 млн баррелей в сутки. Похожая картина наблюдается по всем направлениям российских поставок. При этом импорт, в основном, остаётся на прежних уровнях», — поясняет ситуацию ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Поэтому рынок сейчас настроен больше на укрепление рубля.

«Валютная пара USD/RUB консолидировалась около 61,2 руб./$. В краткосрочной перспективе мы ожидаем торговый диапазон по паре доллар/рубль 58,0-60,0», — делится своими прогнозами руководитель отдела управление акциями УК «Первая» (бывшая УК «Сбер Управление активами) Евгений Линчик.

Однако рост рубля может быть и более сильным. Пара доллар-рубль уже пять дней торгуется в довольно узком боковом канале с границами 60-63 руб. за доллар. Основной объем сделок проходит еще в более узком ценовом коридоре. А практика показывает, что чем дольше длится консолидация какого-либо актива, тем сильнее бывает последующее движение, поскольку спекулянты стремятся компенсировать недополученную во время «простоя» прибыль.