Рынок акций взял курс на юг

Наблюдавшаяся с утра попытка рынка подрасти была вызвана покупкой акций теми инвесторами, которые сокращали позиции в пятницу в преддверии выходных для снижения рисков. Но восходящий импульс не получил продолжения: уже к окончанию первого часа торгов Индекс Мосбиржи уверенно ушел в «красную» зону.

Сегодня рынок отыгрывал решение Евросоюза наложить санкции на Национальный расчетный депозитарий. На самом деле незаконные санкции только «узаконили» реальное положение дел, поскольку НРД с марта не осуществлял операции с европейскими клиринговыми организациями.

Но теперь возникли опасения, что могут быть заморожены российские депозитарные расписки. Пессимисты не исключают, что следующие санкции могут быть наложены на Московскую биржу.

«Распродажи в большей степени коснулись депозитарных расписок из-за введенных в пятницу санкций против НРД, которые несут повышенный риск делистинга бумаг. Так, в аутсайдерах торгов были расписки Petropavlovsk, Cian, OZON, HHRU. При этом давление не обошло стороной и более фундаментально сильные компании, как TCS Group, X5. На фоне рыночной безыдейности и вероятности размытия доли акционеров из-за возможной конвертации расписок, распродажи затронули наиболее ликвидные акции, такие как НОВАТЭК, «Магнит», ММК», — комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.