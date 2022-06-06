Рынок акций взял курс на юг

Наблюдавшаяся с утра попытка рынка подрасти была вызвана покупкой акций теми инвесторами, которые сокращали позиции в пятницу в преддверии выходных для снижения рисков. Но восходящий импульс не получил продолжения: уже к окончанию первого часа торгов Индекс Мосбиржи уверенно ушел в «красную» зону.
Сегодня рынок отыгрывал решение Евросоюза наложить санкции на Национальный расчетный депозитарий. На самом деле незаконные санкции только «узаконили» реальное положение дел, поскольку НРД с марта не осуществлял операции с европейскими клиринговыми организациями.
Но теперь возникли опасения, что могут быть заморожены российские депозитарные расписки. Пессимисты не исключают, что следующие санкции могут быть наложены на Московскую биржу.
«Распродажи в большей степени коснулись депозитарных расписок из-за введенных в пятницу санкций против НРД, которые несут повышенный риск делистинга бумаг. Так, в аутсайдерах торгов были расписки Petropavlovsk, Cian, OZON, HHRU. При этом давление не обошло стороной и более фундаментально сильные компании, как TCS Group, X5. На фоне рыночной безыдейности и вероятности размытия доли акционеров из-за возможной конвертации расписок, распродажи затронули наиболее ликвидные акции, такие как НОВАТЭК, «Магнит», ММК», — комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.
В результате, по итогам дня Индекс Мосбиржи просел на 1,1%.
Но были и позитивные новости. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство Блумберг, которое в сою очередь ссылается на источники, Индия ведет переговоры о двукратном увеличении закупок нефти — прежде всего у «Роснефти».
Если соглашение будет достигнуто, то у «Роснефти» значительно сократятся проблемы со сбытом своей продукции. На этом фоне акции компании сегодня выросли на 0,9%. Бумага сейчас является одной из самых привлекательных на российском рынке и торгуется чуть выше сильной технической поддержки 350 руб. При пробое уровня 420 руб. акции «Роснефти» стоит агрессивно покупать, но в ближайшие дни этот сценарий выглядит маловероятным.
«Газпром» подал заявление об отказе от применения моратория на банкротство. Это позитивная новость, поскольку только после отказа от такого моратория компания имеет право выплачивать дивиденды и проводить обратный выкуп акций.
Многие аналитики уверены, что за первое полугодие нынешнего года «Газпром» заработает в разы больше, чем за весь прошлый год. Это сулит очень щедрые дивиденды за год текущий. Однако долгосрочные перспективы газовой монополии не радужны. Европа будет пытаться сокращать закупки газа из России, а переориентация газового бизнеса на новые рынки сбыта может занять годы. Впрочем, сейчас никаких прогнозов глубже, чем на месяц, строить нельзя.
Сегодняшний день акции «Газпрома» закрыли символическим снижением на 0,2%.
На 0,8% выросли акции «Северстали», которые на прошлой неделе потеряли более 30% стоимости. Это очень слабый отскок, говорящий о том, что распродажи могут возобновиться в любое время. Целью снижения акций «Северстали», которые на закрытии рынка в понедельник стоили 717 руб, является район 500-550 руб.
В целом Индекс Мосбиржи закрылся ниже промежуточной поддержки 2300 пунктов. Это негативный сигнал, говорящий о силе «медведей» и повысивший вероятность движения к отметке 2200 пунктов.