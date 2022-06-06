Сюжет дня: рынок оказался под давлением нового пакета санкций

Акции ряда российских компаний снижались по итогам торгов на Мосбирже в понедельник, 6 июня. Сильнее всех подешевели бумаги «Яндекса» (-6,49% до 1399,8 рублей за штуку), VK (-6,43% до 288 рублей за штуку), X5 Retail Group (-7,38% до 784 рублей за штуку), Ozon (-7,28% до 777 рублей за штуку), «Аэрофлота» (-3,07% до 25,92 рублей за бумагу), «Русгидро» (-3,98% до 0,82 рублей за бумагу) и др.

В пятницу, 3 июня Евросоюз опубликовал шестой пакет санкций, в который включили 65 граждан России и Украины и 18 юрлиц. В черный список попал основатель «Яндекса» Аркадий Волож, глава Роскомнадзора Андрей Липов, сын российского предпринимателя Евгения Пригожина Павел, супруга владельца «Северстали» Алексея Мордашова Марина, а также Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи).

Как пояснил эксперт Анатолий Весенний, санкции «носят формальный характер, подгоняют юридическую базу под то, что давно случилось по факту». Однако несмотря на это риски для рынка все же есть. «Рынок увидел риски в том, что расписки могут быть частично заблокированы, как это произошло с иностранными бумагами с учетом в НРД. Если до пятницы просто не работал междепозитарный мост, то теперь появились юридические основания для запрета разных действий, например, расконвертации российских расписок в локальные акции», - отметил эксперт.

Не исключено, что в дальнейшем рынок ждут еще большие потрясения, считает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций». «После позитивного старта российский рынок перешел к снижению, находясь под давлением официальной публикации в пятницу шестого пакета санкций ЕС против России. К тому же появилась информация о подготовке в Евросоюзе седьмого пакета с более жесткими и широкими мерами», - отметил он.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,12% до 2282,16 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,75% до 1178,51 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:01 мск составила 119,26 долларов за баррель (-0,38%). Российская валюта слабела – 61,02 руб. за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.