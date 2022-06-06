ЦБ разъяснил, как сейчас можно продать акции вне биржи

Банк России разъяснил порядок продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке в условиях санкционных ограничений. Продать акции можно как через брокера, так и самостоятельно, но в этом случае нужно быть готовым к продаже с дисконтом, сообщается в Telegram-канале Центробанка.

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«Продать актив на внебиржевом рынке можно как через брокера, так и самостоятельно. В первом случае инвестору надо уточнить у своего брокера, оказывает ли он услуги по совершению внебиржевых сделок, в том числе через специализированные площадки (например, MOEX Board), а также выяснить порядок подачи поручения на проведение таких операций. Важно понимать, что условия и тарифы внебиржевых сделок могут отличаться от условий совершения сделок на организованных торгах», — говорится в сообщении ЦБ.

Указывается также, что заключение сделки возможно и без участия брокера, если удастся самостоятельно найти контрагента. Ее можно совершить посредством договора купли-продажи. В этом случае продавцу придется самостоятельно подать депозитарное поручение на перевод ценных бумаг на счет депо покупателя, а он, в свою очередь, должен будет подать встречное депозитарное поручение в тот депозитарий, где открыт его счет депо. Обслуживание покупателя и продавца в одном депозитарии значительно упростит исполнение сделки, отметил регулятор.

Кроме того, при продаже ценных бумаг на внебиржевом рынке нужно быть готовым к дисконту, так как цена будет определяться по соглашению сторон и не отражать справедливую стоимость, которая формируется на основном рынке.

«Сделки с бумагами, которые переведены на неторговые счета, происходят только внутри страны. Покупатель такой ценной бумаги не сможет свободно продать ее на бирже или иностранной площадке», — подчеркнули в ЦБ.

