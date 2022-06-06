В МВД России Дмитрию Давыдову рассказали о судьбе законопроекта о «красивых» автономерах

Однако ждать появления нестандартных номеров, например, короткого «1» или «007» без букв, пока не стоит, следует из ответа главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России автору проекта «20 идей по развитию России» Дмитрию Давыдову.

Закон о продаже «красивых» номеров через онлайн-аукционы должен был начать работать с 1 января 2022 года, но этого не произошло. По последним данным, принятие нового норматива отложили на год. Дмитрий Давыдов, автор идеи о легализации продажи «красивых» автономеров в России, решил уточнить у властей как идет разработка законопроекта и чего стоит ждать россиянам.

Что ждет автомобилистов

Как следует из ответа МВД России (копия имеется в распоряжении редакции «Эксперта»), разработка пакета документов, которые позволят владельцам транспортных средств резервировать за собой госавтономера, поручена Минэкономразвития. В подготавливаемом законопроекте новых требований к формату автономеров не содержится, а значит, новые номера будут выпускаться уже по действующему формату, например «а100аа77».

«Изменение закрепленной в ГОСТ Р 50577 – 2018 структуры используемых при государственной регистрации транспортных средств государственных регистрационных знаков в настоящее время не планируется», - сказано в ответе ведомства.

При этом в министерстве заверили, что идеи Давыдова о том, как можно было бы выстроить структуру и порядок продажи «красивых» автономеров, «изучены и приняты к сведению».

Мечты и реальность

На онлайн-аукционах, которые планировалось запустить с начала 2022 года на «Госуслугах», у водителей должна была появиться опция «выбрать номер». За эту услугу предполагалась дополнительная плата в размере 5 тыс. рублей. При этом если автомобилист хочет выбрать номер с одинаковыми буквами и цифрами («а000аа»), то стартовая цена будет составлять 600 тыс. рублей, а если «а300аа» или «о400оо», то цена уже будет ниже – 450 тыс. рублей. Самая низкая цена за номера типа «о004мм» предположительно составит 200 тыс. рублей. Идея законотворцев состоит в том, чтобы легализовать продажу «красивых» автомобильных номеров.

Пока владельцы транспорта в основном покупают «престижные» госномера вместе с покупкой авто у прежних владельцев. При этом также существует нелегальный рынок продажи таких номеров, и цены сильно отличаются в зависимости от региона. Например, в Приморском крае привлекательные госномера могут стоит как 80 тыс. рублей, так и более 2 млн рублей. В Санкт-Петербурге цены находятся в диапазоне 30-300 тыс. рублей, но эксперты фиксировали и покупки стоимостью 30 млн рублей.

По мнению Дмитрия Давыдова, в вопросе «престижных» номеров стоит брать пример с тех стран, где система уже исправно работает. Например, в Дубае продают госномера с одной цифрой, и за право ездить с цифрой «5» один из автовладельцев в 2016 году заплатил 8 млн евро. Эти деньги пошли в бюджет и оказались не на сером или черном рынке, а в экономике страны. Такие аукционы в ОАЭ проводятся государственными органами на регулярной основе. Такие торги пользуются большим спросом не только у граждан, но и среди иностранцев. Опыт Эмиратов можно перенести и в российские реалии, уверен Дмитрий Давыдов. Автовладельцы с помощью номеров типа «7» или «007» смогут подчеркнуть исключительность своего автомобиля.

«Отдельные автомобилисты хотят по каким-либо причинам получить номер с определенным набором цифр, который может означать дату их свадьбы или день рождения сына. Для кого-то этот номер может быть и вовсе некрасивым, но для конкретного человека он имеет большое значение. Поэтому важно, чтобы у автовладельцев была возможность приобретать такие госномера легально. Продажа автомобильных номеров через онлайн-аукционы позволит сделать этот процесс более прозрачным», - соглашается председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Валерий Солдунов.

При этом дополнительных расходов со стороны государства для регистрации таких автомобилей не потребуется. «Красивые» короткие номера можно будет продавать за счет тех же самых онлайн-аукционах на госуслугах, которые уже и так планируется запустить. Однако на законодательном уровне потребуется принять соответствующее дополнение в ГОСТ. Но автор идеи уверен, что результат того стоит, поскольку эффект для бюджета выйдет в миллиарды рублей.

Например, в Германии, как рассказал председатель ВОА, у автомобилистов есть возможность приобрести автомобильный номер с буквенным значением, в том числе, с их именем владельца. Покупка такого номера обойдется в разы дороже, но зато автомобиль станет по-настоящему индивидуальным. В России возможность купить такой «красивый номер» ограничена из-за ГОСТа, который предусматривает строгий набор букв и цифр.

Контролировать и проверять автомобили с «очень престижными» номерами будут наравне со стандартными госномерами. Несмотря на меньшее число цифр и букв в номере, остальные идентификационные элементы, такие как страна и регион регистрации автомобиля, должны остаться на номерах, считает Давыдов. Таким образом, «очень престижные номера» не будут противоречить международным стандартам и регламентам.

По мнению автора идеи, российское общество позитивно воспримет привлечение средств в бюджет страны за счет продажи коротких госномеров. Вырученные деньги можно будет направить на развитие инфраструктуры, социальные нужды или иные сферы, что в целом положительно отразится на улучшении уровня жизни россиян, предполагает Давыдов.

Дмитрий Давыдов создал проект в 2016 году, а в период пандемии дополнил идеи и вдохнул в них новую жизнь. «20 идей» написаны из гуманистических соображений и направлены на улучшение жизни россиян, отмечает Давыдов. Однако без законодательной поддержки государства реализовать их будет невозможно. Поэтому автор надеется на поддержку со стороны властей.