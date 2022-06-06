В России стали предпочитать вино крепкому алкоголю

Как сообщили в Минпромторге, в 2021 году по сравнению с предыдущим годом продажа водки сократилась примерно на 1%. Одновременно сухих и игристых вин продано на 10% больше, чем в предыдущие годы.

«Можно говорить о том, что происходит замещение крепкого алкоголя вином. Мы надеемся, что этот тренд будет сохранен», — заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Кузнецов в рамках форума «Неделя российского ритейла – 2022».

Прогноз значительного роста цен на вино в РФ не оправдался. «Российским виноделам тут и флаг в руки, потому что мы видим, что на сегодняшний день импортные поставки вина снизились примерно на четверть. … При этом тихие вина с начала года выросли в рознице на 8%, игристые вина — примерно на 5%», — добавил представитель Минпромторга.

По словам Кузнецова, импорт снизился из-за усложнения логистики. А потребители будут покупать вино российского производства вместо импортного.

