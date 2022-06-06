Вице-мэр Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах почти 4 млрд рублей

Почти 4 млрд рублей за счет налоговых льгот сэкономили компании-резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» с 2006 года. В 2021 году экономия составила 890 млн рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Резиденты столичной особой экономической зоны получают множество льгот. Например, такие компании освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, таможенных пошлин. Кроме того, ставка налога на прибыль для предприятий ОЭЗ составляет всего два процента. Благодаря таким мерам поддержки в 2021 году компании сэкономили на налогах 890 миллионов рублей. Это на 28% больше, чем в 2020 году, когда общий объем налоговых льгот составил 692 миллиона рублей. Всего за время существования ОЭЗ Москвы резиденты сэкономили на налогах более 3,9 миллиарда рублей», – рассказал Ефимов.

Большая часть – 830 млн рублей – пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет столицы. Преференции, действующие в ОЭЗ, стимулируют предприятия вкладывать средства в развитие производств, добавил вице-мэр.

«В целом за 2021 год на каждый рубль предоставленных резидентам особой экономической зоны налоговых льгот пришлось 32 рубля инвестиций», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятия микроэлектроники, а также IT-компании из особой экономической зоны по итогам 2021 года сэкономили больше всех средств на налогах, добавил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.