Власти Шри-Ланки сняли запрет на вылет самолета «Аэрофлота» из Коломбо

Суд Шри-Ланки приостановил действие приказа о запрете на вылет самолета «Аэрофлота» из Коломбо в Москву.

Как пишет портал News First, решение было принято Высоким коммерческим судом Коломбо после рассмотрения ходатайства генпрокурора.

Самолет «Аэрофлота» Airbus A330 был задержан 2 июня, тогда речь шла лишь о переносе вылета на сутки. В пятницу, 3 июня, Высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий лайнеру покидать Шри-Ланку. Таким образом суд удовлетворил требование ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited.

Воздушное судно должно было оставаться в Шри-Ланке до 16 июня, пассажиров отмененного рейса разместили в гостинице.

Росавиация обратилась к авиавластям Шри-Ланки с просьбой помочь в выдаче разрешения на вылет самолета. Власти республики, в свою очередь, заявили, что не причастны к задержанию борта, указав на то что причина ареста в коммерческом споре между «Аэрофлотом» и Celestial Aviation Trading. Соответствующее заявление сделала госкомпания Airport and Aviation Services, под управлением которой находятся аэропорты на Шри-Ланке.

Высший посланник Шри-Ланки в Москве был вызван в МИД России, где ему был передан «решительный протест», писало ТАСС. «Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает рейсы в Коломбо из-за неблагонадежности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов в южноазиатскую республику.

В воскресенье, 5 июня, около 200 российских туристов, застрявших на Шри-Ланке из-за задержания судна, вылетели в Москву.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиаотрасли, которые включают в том числе запрет на продажу воздушных судов, запчастей и оборудования к ним, а также запрет на страхование и техобслуживание лайнеров. Сданные в лизинг самолеты ЕС потребовал вернуть лизингодателям до конца марта.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в начале марта обратилось к российским авиаперевозчикам с рекомендацией приостановить международные полеты во избежание арестов самолетов, зарегистрированных за рубежом и принадлежащих иностранным лизингодателям.