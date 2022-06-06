Во Владивостоке запущен первый в Приморье каршеринг электромобилей

Совместная сеть электрокаршеринга под брендом Green Crab автомобильного холдинга «Соллерс Груп» (ранее - ООО «Эрфикс») и «РусГидро» заработала во Владивостоке.

Парк каршеринга состоит из китайских кроссоверов JAC. Cейчас в распоряжении Green Crab есть уже 15 электромобилей JAC iEV7S в комплектации Luxe. Пробег без подзарядки составляет 250-300 километров и рассчитан на ежедневные поездки. Пользователям доступны несколько вариантов тарифов: поминутный, посуточный и 12-часовой.

Арендовать электромобиль можно будет через мобильное приложение Green Crab Carsharing для iOS и Android. А зарядить машину предлагается на любой станции заряда электромобилей «РусГидро», оперирующего крупнейшей сетью зарядных станций в Приморье. Стоимость электроэнергии уже включена в стоимость поездки.

Как сообщает ТАСС, одним из первых пользователей сервиса стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко: ему было предложено прокатиться на электромобиле по центру города.

Планируется, что в дальнейшем новый сервис каршеринга появится и в других населенных пунктах Дальнего Востока. А парк электромобилей возрастёт до 100 электрокаров.

Владелец «Соллерс Груп», основной акционер ПАО «Соллерс Авто» Вадим Швецов считает, что на основе опыта работы проекта во Владивостоке будут приняты решения по моделям дальнейшего масштабирования услуги аренды электромобилей в другие регионы России.