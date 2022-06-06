Ефимов: инвестиции Азербайджана в экономику Москвы выросли почти в 4 раза за 5 лет

Объем накопленных инвестиций азербайджанского бизнеса в экономику Москвы достиг 467 млн долларов по состоянию на 1 октября 2021 года, следует из данных Центробанка. Таким образом за пять лет вложения выросли почти в 4 раза. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москву со странами СНГ традиционно связывают тесные торгово-экономические отношения, Азербайджан является одним из ключевых партнеров столицы. По данным Центрального банка России, накопленный объем инвестиций из этой страны в Москву на 1 октября 2021 года составил 467 миллионов долларов. За пять лет вложения выросли в 3,8 раза, за год – с октября 2020 по сентябрь 2021 года – на 15,65. В основном азербайджанский бизнес вкладывает средства в химическую отрасль и недвижимость», – рассказал Ефимов.

В столице с 2013 года работает дочернее предприятие государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. Компания торгует нефтью, нефтепродуктами и нефтехимией по всей России как на бирже, так и по прямым контрактам. Подразделение также реализует полимерную продукцию собственного производства и продает ее не только внутри страны, но в государства Таможенного союза.

Товарооборот в 2021 году между Москвой и Азербайджаном превысил 999 млн долларов, что на 11,8% больше, чем в 2020 году. В январе этого года показатель увеличился на 44,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил почти 85 млн долларов.

«Объем экспорта Москвы в Азербайджан в 2021 году превысил 424 миллиона долларов – это на 6,6% больше, чем годом ранее. Объем импорта увеличился на 16% относительно 2020 года и составил около 575 миллионов долларов», – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Московские компании в 2021 году поставляли в Азербайджан электрические устройства, аппаратуру связи, механическое оборудование и технику, моющие средства, косметику. При этом столица закупила у республики пластмассы и изделия из них, фрукты, орехи, овощи и напитки, отметили специалисты центра «Моспром».

Инвесторам из стран СНГ в Москве доступны различные меры поддержки и механизмы государственно-частного партнерства. Например, бизнесу предлагают концессионные соглашения, позволяющие получать доход от эксплуатации городских объектов, контракты жизненного цикла, гарантирующие поставщикам долгосрочную загрузку мощностей.

Партнеры могут локализовать производства с помощью офсетного контракта, который предполагает создание или модернизацию производства взамен на гарантированную реализацию продукции через госзаказ Москвы. Для дополнительной привлекательности таких проектов земельные участки под строительство новых производств предоставляют по символической ставке – 1 рубль в год.

«В городе действует система преференций для инвесторов. Столичные компании, которые получили специальный статус – промышленного комплекса, технопарка, индустриального парка, управляющей компании и якорного резидента технопарка, инвестиционного приоритетного проекта, могут претендовать на налоговые льготы и пользоваться финансовой поддержкой города. В апреле мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об автоматическом продлении в 2022 году специальных статусов», – добавил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.