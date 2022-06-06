Заключение о соответствии объекта строительства

«Департамент» предлагает юридическим и физическим лицам услугу по оформлению ЗОС в строительстве на выгодных условиях. Гарантирует качество, сроки, надежность.

Что такое ЗОС?

ЗОС — документ от органа строительного госнадзора, подтверждающий соответствие здания требованиям проектной документации. Заключение содержит сведения о застройщике, данные об объекте, разрешения на строительство, реставрацию, ремонт, сроки работ, результаты проверки.

Необходимость ЗОС

Заключение о соответствии строительства подтверждает, что объект соответствует проектной и технической документации, имеет нужное оборудование, безопасен для эксплуатации и имеет допуск к ремонту.

ЗОС обязателен для новостроек, реконструированных зданий и после капитального ремонта.

Документы для ЗОС

Для получения ЗОС:

Необходим акт итогового осмотра здания, подтверждающий отсутствие нарушений или их устранение.

Исправная работа коммуникаций.

Иначе в выдаче будет отказано. Проверка может затронуть отдельные помещения. Собственники зданий и подрядчики, не нарушившие нормативы, получают ЗОС беспрепятственно.

Можете оставить заявку в «Департаменте» - эксперты быстро оформят разрешение по всем нужным пунктам. Определят недочеты и подскажут варианты устранения.

Как получить Заключение?

Подается электронное заявление на имя мэра Москвы на официальном сайте mos.ru.

Рассмотрение длится 5, для регионов — 10 рабочих дней.

В Личный кабинет приходит документ или отказ с указанием причин. Заключение ЗОС можно получить и на бумажном носителе, обратившись в «Единое окно» с паспортом и доверенностью от застройщика.

Отказ в выдаче ЗОС заявителель получает в случае когда:

не соблюдены требования проекта;

есть отклонения от стандартов;

нет акта проверки;

не исправлены недочеты.

После коррекции недочетов Заявитель может вновь подать заявку. Воспользуйтесь услугами для получения ЗОС и разрешения на ввод объекта с первого раза.

Санкции

За самовольное введения здания в эксплуатацию предусмотрены штрафы:

до 5 000 рублей – физлицам;

до 50 000 рублей – должностным лицам и ИП;

до 1 000 0000 рублей – юрлицам.

Санкции не распространяются на здания, не требующие обязательного прохождения госпроверки на соответствие.

Категории зданий не требующие ЗОС:

дачный и индивидуальный жилой дом;

жилое здание менее трех этажей и до десяти блоков (один блок — одна семья);

нежилое одно- или двухэтажное строение площадью до 1500 м2;

одно- или двухэтажное производство площадью до 1500 м2, без охраны и санитарно-защитной зоны.

Эти строения вводятся в эксплуатацию упрощенной проверкой.

Виды ЗОС

Заключение о соответствии объекта строительства делят по:

нормам пожарной безопасности;

стандартам проектной документации;

требованиям технических регламентов.

Показатели гарантируют, что строительство, капремонт или реконструкция выполнены без нарушения стандартных норм, здание безопасно для эксплуатации.

Преимущества работы с «Департаментом: есть сертификаты и разрешения; гарантия на услуги; работа по договору; бесплатный выезд на объект для оценки; собственные лаборатории; строгое соблюдение сроков.