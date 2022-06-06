Заключение о соответствии объекта строительства

«Департамент» предлагает юридическим и физическим лицам услугу по оформлению ЗОС в строительстве на выгодных условиях. Гарантирует качество, сроки, надежность.
Что такое ЗОС?
ЗОС — документ от органа строительного госнадзора, подтверждающий соответствие здания требованиям проектной документации. Заключение содержит сведения о застройщике, данные об объекте, разрешения на строительство, реставрацию, ремонт, сроки работ, результаты проверки.
Необходимость ЗОС
Заключение о соответствии строительства подтверждает, что объект соответствует проектной и технической документации, имеет нужное оборудование, безопасен для эксплуатации и имеет допуск к ремонту.
ЗОС обязателен для новостроек, реконструированных зданий и после капитального ремонта.
Документы для ЗОС
Для получения ЗОС:
- Необходим акт итогового осмотра здания, подтверждающий отсутствие нарушений или их устранение.
- Исправная работа коммуникаций.
Иначе в выдаче будет отказано. Проверка может затронуть отдельные помещения. Собственники зданий и подрядчики, не нарушившие нормативы, получают ЗОС беспрепятственно.
Можете оставить заявку в «Департаменте» - эксперты быстро оформят разрешение по всем нужным пунктам. Определят недочеты и подскажут варианты устранения.
Как получить Заключение?
- Подается электронное заявление на имя мэра Москвы на официальном сайте mos.ru.
- Рассмотрение длится 5, для регионов — 10 рабочих дней.
- В Личный кабинет приходит документ или отказ с указанием причин. Заключение ЗОС можно получить и на бумажном носителе, обратившись в «Единое окно» с паспортом и доверенностью от застройщика.
Отказ в выдаче ЗОС заявителель получает в случае когда:
- не соблюдены требования проекта;
- есть отклонения от стандартов;
- нет акта проверки;
- не исправлены недочеты.
После коррекции недочетов Заявитель может вновь подать заявку. Воспользуйтесь услугами для получения ЗОС и разрешения на ввод объекта с первого раза.
Санкции
За самовольное введения здания в эксплуатацию предусмотрены штрафы:
- до 5 000 рублей – физлицам;
- до 50 000 рублей – должностным лицам и ИП;
- до 1 000 0000 рублей – юрлицам.
Санкции не распространяются на здания, не требующие обязательного прохождения госпроверки на соответствие.
Категории зданий не требующие ЗОС:
- дачный и индивидуальный жилой дом;
- жилое здание менее трех этажей и до десяти блоков (один блок — одна семья);
- нежилое одно- или двухэтажное строение площадью до 1500 м2;
- одно- или двухэтажное производство площадью до 1500 м2, без охраны и санитарно-защитной зоны.
Эти строения вводятся в эксплуатацию упрощенной проверкой.
Виды ЗОС
Заключение о соответствии объекта строительства делят по:
- нормам пожарной безопасности;
- стандартам проектной документации;
- требованиям технических регламентов.
Показатели гарантируют, что строительство, капремонт или реконструкция выполнены без нарушения стандартных норм, здание безопасно для эксплуатации.
Преимущества работы с «Департаментом: есть сертификаты и разрешения; гарантия на услуги; работа по договору; бесплатный выезд на объект для оценки; собственные лаборатории; строгое соблюдение сроков.