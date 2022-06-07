Акции дня: трейдеры выстроились в очередь за бумагами «Башнефти»

Новость о дивидендах подстегнула покупку акций «Башнефти» по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 7 июня. За день обыкновенные акции выросли на +10,31% до 1134 рублей за штуку, а привилегированные акции подорожали на +8,14% до 817 рублей за бумагу.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить 117,29 руб. на обыкновенную и привилегированную акции за 2021 год. Дивидендная доходность по состоянию на вторник составила около 10,4% и 14,4%. Как отмечают эксперты, на данный момент такая доходность является одной из самых высоких среди российских эмитентов. Реестр закроется 11 июля.

Положительное решение по дивидендам также стимулировало трейдеров покупать акции строительной компании «Самолет», несмотря на невысокую доходность. Акции во вторник выросли на +7,49% до 2355 рублей за бумагу. Дивиденды за первый квартал 2022 года совет директоров рекомендовал в размере 41 руб. на акцию (доходность 1,8%), что в общей сумме составит 2,5 млрд рублей. Закрытие реестра также назначено на 11 июня. За первое полугодие также предлагается направить на «дивы» еще 2,5 млрд рублей, а по итогам третьего квартала – еще 5 млрд рублей с выплатой в декабре 2022 года. При этом за 2021 год выплаты решили не производить.

«Сильные финансовые результаты группы за 2021 год, устойчивое финансовое положение и комфортный уровень долговой нагрузки дают нам возможность, следуя ранее утвержденной дивидендной политике, рекомендовать в 2022 году выплатить дивиденды в размере до 10 млрд рублей. Мы уверены, что «Самолет» продолжит быстро развиваться и активно расширять бизнес и в текущем году», - прокомментировал председатель совета директоров группы «Самолет» Дмитрий Голубков.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,42% до 2291,62 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,17% до 1180,47 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:01 мск составила 120,69 долларов за баррель (+0,99%). Российская валюта слабела – 61,12 руб. за доллар.