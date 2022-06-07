«Балтика» в 2021 году собрала и переработала более половины выпущенной тары

ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» в прошлом году организовало сбор и переработку 160 тыс. тонн упаковки, что составляет 57% от объема выпущенной тары.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «Компания достигла своей цели — до 2022 г. обеспечить рециклинг не менее половины выпущенной на рынок тары», — отмечается в сообщении. На переработку пошло свыше 114 тыс. тонн стекла, 16,5 тыс. тонн пластика, 7 тыс. тонн алюминия, 3,5 тыс. тонн пленки и 18,5 тыс. тонн макулатуры.

По словам руководителя направления рециклинга пивоваренной компании Дмитрия Смирнова, на упаковку приходится около 40% всего углеродного следа пива. «Все собранные и отсортированные отходы упаковки — это материал для вторичного использования, в том числе, для создания объектов городской инфраструктуры. Так, например, мы установили остановку из переработанного пластика в Воронеже и лавочки из переработанной упаковки в Нижнем Новгороде», — приводит пресс-служба «Балтики» слова Смирнова.

Отмечается, что в рамках проекта «Принеси пользу своему городу» «Балтика» сотрудничает с 29 партнерами в 45 городах РФ. Инфраструктура проекта включает в себя сортировочное и утилизирующего оборудование, свыше 2,8 тыс. собственных контейнеров для сбора отходов упаковки из ПЭТ, алюминия, картона и стеклобоя, восемь пунктов для раздельного сбора, а также пять фандоматов в Москве, Петербурге, Сочи и Самаре.

«Балтика» — одна из крупнейших пивоваренных компаний в России. В прошлом году предприятие перечислило 61,1 млрд рублей налогов в бюджеты регионов своего присутствия. Инвестиции компании в 2021 году увеличились на 30%, составив 3,7 млрд рублей.

Датский концерн Carlsberg, которому принадлежит «Балтика», в марте принял решение о прекращении деятельности в России; при этом уточнялось, что все заводы в РФ продолжат функционировать в обычном режиме. В апреле стало известно, что российский бизнес холдинга может купить турецко-бельгийская компания AB InBev Efes, которая управляет 11 заводами в России и производит, в частности, пиво под брендами «Клинское», «Белый медведь» и «Сибирская корона».