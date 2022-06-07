Байден поддержал рубль

Вчера президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за возможного дефицита электроэнергии. От прочтения текста документа складывается впечатление, что Байден намерен решить проблему за счет так называемой «зеленой энергетики», обнулив ввозные пошлины на «определенные солнечные элементы и модули», поставляемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

Но возобновляемые источники энергии уже не раз демонстрировали свою уязвимость. В качестве примеров можно вспомнить энергокризис в Техасе в феврале 2021 г., или дефицит электричества летом прошлого года в Европе — в результате остановки работы «ветряков» из-за штиля.

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Поэтому с большой вероятностью стоит ожидать, что наращивание производства электроэнергии в США будет происходить за счет использования газа и, возможно, мазута. Это означает, что США могут и не выполнить своих обещаний увеличить поставки СПГ в Европу. К этому стоит добавить, что по сообщениям западных СМИ Катар, на который пытался сделать ставку Евросоюз, в первую очередь будет исполнять долгосрочные контракты на поставку газа в Азию, а в Европу станет отправлять свободные объемы СПГ.

На этом фоне стоит ожидать, что дефицит топлива в Европе будет нарастать, и она продолжит закупки российского газа в ближайшие месяцы. Что же касается нефти, то из-за намерения ЕС сократить ее покупку, России просто придется действовать в условиях передела рынка сбыта между крупнейшими мировыми нефтяными державами. Но предложение нефти в мире в результате этого не увеличится.

В последние дни цены на спотовый газ на европейских хабах ушли ниже $900 за тысячу кубов, но это связано с комфортными погодными условиями, когда отопительный сезон уже закончился, а потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха еще не выросло.

Нефть продолжает консолидацию около отметки $120 за баррель.

Все это в сумме обеспечивает стабильность процессов, при которых российская валюта торгуется без принципиальных изменений — возле отметки 61 руб. за доллар.

Экспортеры пока не давят на рынок, продавая незначительные объемы валюты. Импортеры же по-прежнему слабы, и только начинают заключать договоры с новыми контрагентами, формируя новые логистические цепочки.

Из особенностей сегодняшнего дня стоит отметить, что в первый час торгов мы не увидели характерного для последних дней примерно процентного ослабления рубля. Возможно, и спекулянты, и реальные покупатели валюты поняли, что начало торгов — не лучшее время для продажи российской валюты.

В целом же торги на валютном рынке обещают сегодня опять пройти спокойно, пара доллар-рубль продолжит консолидации и подготовку к сильному движению.