Судьба Байдена и Демпартии будет решаться в Эр-Рияде

От изгоя до важнейшего партнера
«Триумф реалполитик над моральным возмущением». Именно так американская The New York Times назвала планирующийся визит Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию, где президент США должен встретиться с кронпринцем и де-факто правителем королевства Мохаммедом бин Салманом. В конце мая Саудовскую Аравию посетил Бретт МакГурк – спецпосланник президента США по Ближнему Востоку и Северной Африке. Стороны, скорее всего, обсуждали детали визита Байдена. Изначально он должен был стать частью большого турне президента Байдена, который сначала посетит Европу, а потом Ближний Восток. Сейчас же принято решение о том, что он будет отложен до июля и станет частью отдельного ближневосточного турне главы Белого дома.
«Это будет первая встреча между Байденом и де-факто лидером Саудовской Аравии с момента, когда Байден стал президентом. До этого лидер США предпочитал говорить напрямую с королем Салманом, отцом кронпринца», - напоминает CNN. Дело в том, что с момента прихода Байдена к власти его Саудовской Аравии был иным – президент руководствовался именно «моральным возмущением». Он обещал сделать Саудовскую Аравию «де-факто изгоем, каковым она и должна быть» за ее массовые нарушения прав человека, в частности бесчеловечное ведение войны в Йемене (в ходе которых саудовцы равняют города с землей). Он сделал изгоем лично кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана - Джозеф Байден устроил ему персональный бойкот, а также попытался организовать международную обструкцию Мохаммеда бин Салмана из-за обвинений в организации убийства Джамаля Хашогги – колумниста The Washington Post, которого убили и расчленили в консульстве КСА на территории Турции. Именно поэтому с момента своего прихода к власти Байден общался только с его отцом, действующим королем Салманом.
Однако сейчас ситуация изменилась. Джозефу Байдену нужно резкое увеличение Саудовской Аравией добычи нефти – и отнюдь не только для того, чтобы нанести ущерб российской экономике. «Страны ОПЕК Плюс согласились несколько увеличить добычу в июле и в августе. Американские власти надеются, что осенью будет новое увеличение, однако это недостаточно для того, чтобы снизить цены на нефть до ноябрьских выборов в Конгресс», - пишет The New York Times. Если цены на нефть (а значит и на бензин в США) к этому времени не упадут, то правящей Демократической партии будет очень сложно, точнее даже практически невозможно сохранить свое преимущество в Конгрессе. В случае же, если Капитолий займут республиканцы (тем более во главе с Трампом), то администрации Байдена будет крайне непросто продвигать свои инициативы, особенно в области «зеленой энергетики» и массовых бюджетных расходов. И вот уже Саудовская Аравия превращается из изгоя в (говоря словами Энтони Блинкена) «важнейшего партнера по борьбе с экстремизмом… а также с вызовами, которые исходят от Ирана».
Кронпринц требует уважения
В Эр-Рияде, однако, идти навстречу американским пожеланиям не спешат. Во-первых, потому, что королевству самому выгодна нынешняя цена на нефть – в последние годы из-за целого ряда факторов (включая чрезмерные расходы на войну в Йемене) национальный бюджет переживал не самые лучшие времена. Во-вторых, Мохаммед бин Салман хочет личной сатисфакции, для чего требует строго соблюдения протокола и демонстрации даже не уважения, а равенства от Соединенных Штатов. И прежде всего по форме протокола.
Это в Европу, например, Штаты могли бы послать для решения важных дел с тамошним руководством своих госсекретаря и министерства обороны (а премьеры некоторых стран типа Прибалтики или Украины могут вполне удовлетвориться собеседником уровня замгоссекретаря). Это Россия вполне может послать в Саудовскую Аравию Сергея Лаврова, и там министра примут по высшему разряду и даже организуют встречи с королем и кронпринцем – просто потому, что Россия ни разу не позволяла себе пренебрежительного отношения к Мохаммеду бин Салману и его королевству. Однако США позволяли, поэтому Энтони Блинкена (прилетевшего с просьбой о повышении добычи) приняли, мягко говоря, не очень хорошо. Саудовцы дали понять, что с нефтяной просьбой в Саудовскую Аравию должен лететь лично Байден. Должен лично прибыть в Эр-Рияд, прийти на встречу с Мохаммедом бин Салманом и в рамках реалполитик пожать ему руку. И тем самым фактически публично признать свою неправоту, снять с Мохаммеда бин Салмана статус «изгоя».
Конечно, далеко не всем демократам нравится такая перспектива. Правозащитные организации – причем как те, которые ведут дело Хашогги, так и те, которые объединяют семьи пострадавших 11 сентября 2001 года (серии терактов, в причастности к которым обвиняют некоторых членов саудовской королевской фамилии) тоже требуют от президента США не лететь в Саудовскую Аравию и не «терять моральный компас».
Конечно, Байдену и самому не хочется унижаться. Однако, как верно отметил министр энергетики при администрации Билла Клинтона Билл Ричардсон, «к сожалению, другие альтернативы еще более плохие, нежели чем просить саудовцев нарастить добычу». Под этими альтернативами понимаются, конечно же, Иран и Венесуэла – два противника Соединенных Штатов, которые могут увеличить объемы добычи, но находятся сейчас под санкциями. Более того, даже если вдруг по какой-то причине Соединенные Штаты договорятся с Тегераном или Каракасом, их нефть по техническим причинам не сможет сразу оказаться на рынке – нужны месяцы технических работ на месторождениях.
Поэтому, по всей видимости, Джозефу Байдену все-таки придется унизиться. Отказаться от своего «морального возмущения» и взять на вооружение реалполитик.