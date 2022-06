Судьба Байдена и Демпартии будет решаться в Эр-Рияде

От изгоя до важнейшего партнера

«Триумф реалполитик над моральным возмущением». Именно так американская The New York Times назвала планирующийся визит Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию, где президент США должен встретиться с кронпринцем и де-факто правителем королевства Мохаммедом бин Салманом. В конце мая Саудовскую Аравию посетил Бретт МакГурк – спецпосланник президента США по Ближнему Востоку и Северной Африке. Стороны, скорее всего, обсуждали детали визита Байдена. Изначально он должен был стать частью большого турне президента Байдена, который сначала посетит Европу, а потом Ближний Восток. Сейчас же принято решение о том, что он будет отложен до июля и станет частью отдельного ближневосточного турне главы Белого дома.

«Это будет первая встреча между Байденом и де-факто лидером Саудовской Аравии с момента, когда Байден стал президентом. До этого лидер США предпочитал говорить напрямую с королем Салманом, отцом кронпринца», - напоминает CNN. Дело в том, что с момента прихода Байдена к власти его Саудовской Аравии был иным – президент руководствовался именно «моральным возмущением». Он обещал сделать Саудовскую Аравию «де-факто изгоем, каковым она и должна быть» за ее массовые нарушения прав человека, в частности бесчеловечное ведение войны в Йемене (в ходе которых саудовцы равняют города с землей). Он сделал изгоем лично кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана - Джозеф Байден устроил ему персональный бойкот, а также попытался организовать международную обструкцию Мохаммеда бин Салмана из-за обвинений в организации убийства Джамаля Хашогги – колумниста The Washington Post, которого убили и расчленили в консульстве КСА на территории Турции. Именно поэтому с момента своего прихода к власти Байден общался только с его отцом, действующим королем Салманом.

Однако сейчас ситуация изменилась. Джозефу Байдену нужно резкое увеличение Саудовской Аравией добычи нефти – и отнюдь не только для того, чтобы нанести ущерб российской экономике. «Страны ОПЕК Плюс согласились несколько увеличить добычу в июле и в августе. Американские власти надеются, что осенью будет новое увеличение, однако это недостаточно для того, чтобы снизить цены на нефть до ноябрьских выборов в Конгресс», - пишет The New York Times. Если цены на нефть (а значит и на бензин в США) к этому времени не упадут, то правящей Демократической партии будет очень сложно, точнее даже практически невозможно сохранить свое преимущество в Конгрессе. В случае же, если Капитолий займут республиканцы (тем более во главе с Трампом), то администрации Байдена будет крайне непросто продвигать свои инициативы, особенно в области «зеленой энергетики» и массовых бюджетных расходов. И вот уже Саудовская Аравия превращается из изгоя в (говоря словами Энтони Блинкена) «важнейшего партнера по борьбе с экстремизмом… а также с вызовами, которые исходят от Ирана».