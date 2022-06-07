"Большая четверка" аудиторов рискует потерять клиентов

Потерей ряда клиентов грозят "большой четверке" изменившиеся в новых условиях работы на российском рынке потребности их заказчиков.
Ранее, отмечают эксперты, дорогостоящие услуги "большой четверки" включали плату за бренд, необходимый при выходе на зарубежные рынки. Теперь такой необходимости у клиентов фактически нет. "Коммерсантъ", в частности, пишет, что по информации ряда аудиторских компаний, они в последнее время получают значительное количество запросов на коммерческие предложения от клиентов "большой четверки".
Гендиректор "Пачоли" Светлана Романова говорит, что потенциальные клиенты при проведении конкурсных процедур рассматривают предложения других аудиторов, хотя качественные критерии конкурсов пока остаются заточенными под "большую четверку".
Гендиректор "Русаудита" Евгений Самойлов также отмечает, что количество запросов увеличилось примерно в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В "Русаудит", говорит он, поступают запросы от средних компаний с выручкой более 10 млрд руб. из различных отраслей - в том числе из сферы телекоммуникаций, машиностроения и потребительских секторов. По словам Самойлова, в основном речь идет об аудировании отчетности по МСФО, но есть и пакетные запросы МСФО+РСБУ.
Раньше, добавляет Самойлов, инвестбанкиры рекомендовали иметь аудиторские заключения компаний именно «большой четверки» для проведения IPO и выпуска облигаций. Однако сейчас у этого сегмента мало перспектив.
Управляющий партнер «Докар-консалтинг» Владислав Карастелин говорит, что компании были вынуждены заверять отчетность у «большой четверки» и при работе с банками, но сейчас кредитные организации рассматривают возможность изменения требований к аудиту отчетности за 2022 год. Другие участники рынка говорят, что при работе с "большой четверкой" клиентам всегда приходилось переплачивать "за бренд".
Управляющий партнер ФБК Алексей Терехов считает, что цена аудита от компаний "большой четверки" была выше на 20-35%, чем у компаний из топ-20. Однако он полагает, что качество аудита как конечного продукта у всех аудиторов примерно одинаковое, а общая квалификация аудиторов идентична.