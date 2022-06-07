Потерей ряда клиентов грозят "большой четверке" изменившиеся в новых условиях работы на российском рынке потребности их заказчиков.

​Ранее, отмечают эксперты, дорогостоящие услуги "большой четверки" включали плату за бренд, необходимый при выходе на зарубежные рынки. Теперь такой необходимости у клиентов фактически нет. ​"Коммерсантъ", в частности, пишет, что по информации ряда аудиторских компаний​, они в последнее время получают значительное количество запросов на коммерческие предложения от клиентов "большой четверки".

Гендиректор "Пачоли" Светлана Романова ​говорит, что потенциальные клиенты при проведении конкурсных процедур рассматривают предложения других аудиторов, хотя качественные критерии конкурсов пока остаются заточенными под ​"​большую четверку".

Гендиректор "Русаудита" Евгений Самойлов также ​отмечает, что количество запросов увеличилось примерно в полтора раза по сравнению с прошлым годом.​ В "Русаудит"​, говорит он,​ поступают запросы от средних компаний с выручкой более 10 млрд руб. из различных отраслей​ -​ в том числе​ из сферы​ телекоммуникаци​й​, машиностроени​я​ и потребительски​х​ сектор​ов​. По словам Самойлова, в основном речь идет об аудировании отчетности по МСФО, но есть и пакетные запросы МСФО+РСБУ.

​Р​аньше​, добавляет Самойлов,​ инвестбанкиры рекомендовали иметь аудиторские заключения компаний именно «большой четверки» для проведения IPO и выпуска облигаций​.​​ Однако сейчас у этого сегмента мало перспектив.

Управляющий партнер «Докар-консалтинг» Владислав Карастелин говорит, что компании были вынуждены заверять отчетность у «большой четверки» и при работе с банками, но сейчас кредитные организации рассматривают возможность изменения требований к аудиту отчетности за 2022 год.​ Другие участники рынка говорят, что при работе с "большой четверкой" клиентам всегда приходилось переплачивать ​"​за бренд".

Управляющий партнер ФБК Алексей Терехов считает, что цена аудита от компаний "большой четверки" была выше на 20-35%, чем у компаний из топ-20. Однако он полагает, что качество аудита как конечного продукта у всех аудиторов примерно одинаково​е​, а общая квалификация аудиторов идентична.