«Человекоориентированная» компания – это как?

B2B компания ЦКТ, которая более 15 лет занимается продажей и производством упаковки, позиционирует себя как фирма, работающая по бирюзовой модели. Главное в такой модели – это человек, его духовное, и душевное развитие, и это значит другое видение, другая сторона, и сочетание, казалось бы, несочетаемого: материального благополучия и человечности. Возможно ли это в удачном с финансовой точки зрения бизнесе, не где-то там в прогрессивной Европе, а у нас, в России? Разберемся.

Успех компании часто меряют в цифрах. За 2021 год работа ЦКТ оценивается в 550 миллионов рублей оборотных средств. В самой компании в этой сумме видят в первую очередь благодарность клиентов. Рост с точки зрения бизнеса возможен при высокоуровневом сервисе и налаженных бизнес процессах, но в бирюзовой компании не менее важно отношение к клиентам, как к людям, а не как к «кошелькам на ножках». Сами клиенты (за такое внушительное время работы компании) в погоне за экономией, бывало, уходили к конкурентам с более низкими ценами, но, как правило, всегда возвращались. Чаще всего, они, вернувшись, говорили, что в другой фирме им не помогали, не интересовались их бизнесом, не задавали такие, казалось бы, простые вопросы: «Как у вас дела? Чем вам помочь?» В бирюзовой компании понятие «идти навстречу клиенту» выражается в мелочах, но именно за эти мелочи и ценят, за них готовы платить, даже если «где-то там есть подешевле». Примеры проявления такого отношения очень сложно приводить, потому что тут нет готовых скриптов, всё идёт изнутри. Например, менеджер по продажам предложит лучшее для клиента, а не выгоднее для фирмы. При сложном запросе сотрудник потратит своё время и найдёт товар, которого нет в каталоге. Доставка подстроиться под клиента. Или простое и очевидное: в период дефицита и неопределенности цены в компании не взлетят «до небес» в погоне за сиюминутной прибылью.

Операционная деятельность строится на опыте и практике, а в отношениях многое зависит от самих людей. К слову, в бизнесе размеры фирмы также оцениваются количеством сотрудников. В ЦКТ на первый квартал 2022 года трудятся более 135 человек, это в цифрах. В бирюзовой компании работа на всех уровнях строится по принципам самоуправления, саморазвития, проявления инициативы, и отсутствия тотального контроля, а также и «потолка» в собственном развитии. Казалось бы, очень удобный для всех подход, но в реализации в бизнесе он не такой простой, и руководителям, а также и самим сотрудникам, многому приходится учиться. Подсматривать не у кого: теория бирюзовых компаний расписана хорошо, а на практике в нашей стране встречается не так часто. Рядовым сотрудникам надо учиться работать без стоящего за спиной начальника, и кроме этого уметь замечать происходящее вокруг, быть частью компании, а не приходить «от звонка до звонка за зарплату». Это означает помогать коллегам и клиентам, предлагать что-то новое, а самое главное брать и делать самому, когда надо. Руководители в бирюзовой компании учатся развиваться и расти над собой, не останавливаться на достигнутом, а также должны уметь воспитывать и выращивать профессионалов, быть настоящими наставниками, а не локальными «божками». Здесь не получится «отсидеться».

И если уж говорить о руководителях, то стоит отметить, что в своих сотрудников надо вкладываться и соответствовать заявленным принципам и стандартам не на словах, а на деле. Бирюзовая компания начинается только сверху, от владельца и руководства. Те, у кого есть дети знают, что научить хорошему и доброму ребенка можно только своим примером, и не поможет чтение морали, если родитель сам не соблюдает свои же правила. Так и в бизнесе. Повесить турник и ввести штрафы за курение недостаточно, чтобы приучить к здоровому образу жизни. Объявить семейные ценности принципом и ничего не делать – не сработает. В компании ЦКТ на постоянной основе проводится множество мероприятий и событий для сотрудников, направленные на их развитие, процветание их семей, расширение внутренних границ. Все мероприятия созданы изначально для людей, а не для галочки. Это спортивные марафоны, конкурсы, совместные поездки по всей России, мастер-классы для детей, творческие и интеллектуальные соревнования, фотоконкурсы и тп. Жизнь компании кипит, хотя офисы расположены по всей стране, и участники отделены друг от друга, порой, тысячами километров. Поддержка своих подчиненных выражается делом, а не словом, а также и цифрами: за 2021 год на активности для своих сотрудников (это не считая зарплатного фонда) было потрачено более 1,5 млн рублей. Любой работник в бирюзовой компании всегда может прийти за помощью, советом, просьбой к руководству, потому что только тогда, когда руководитель со своими сотрудниками обращается по-людски, как с личностями, они сами будут относиться к нему по-человечески, не как к «дяде», на которого ты «пашешь». Лояльные сотрудники будут работать, соблюдать субординацию, и при этом оставаться друзьями. Честно сказать, это порой сложно, но возможно.

И о планах. В цифрах в среднесрочной перспективе компания панирует выйти на 7-12 млрд. руб оборота в год. Но для бирюзовой компании важно и другое – предназначение, миссия. Для ЦКТ безусловный смысл жизни компании – это служение другим людям: и клиентам, и сотрудникам. В будущем требовательность к «отношению к другим» спадать не будет: к отношению к партнерам, клиентам, коллегам, к себе и к миру. Верность своим принципам: работа без откатов, искренняя заинтересованность в каждом человеке, будь то сотрудник фирмы или клиент, сохранение семейных ценностей и реальная поддержка работников с детьми (например, на сегодня все мероприятия компании подразумевают возможность участия детей и супругов сотрудников при их желании), максимальная активность и развитие спортивного досуга. При этом бизнес остается бизнесом, и рост оборота неминуем, но это не самоцель, вот что важно. В первые годы руководство постоянно оглядывалось и присматривалось к каким-то крупным и успешным организациям, пытаясь что-то скопировать или вдохновиться. В последнее время стало понятно, что компания идёт своим путем, и делать надо всё по-своему, последовательно преодолевая возникающие трудности. Как и в любом бизнесе, сложностей и преград хватает. Но своим примером компания ЦКТ доказывает, что фирма и люди в ней могут быть и материально успешными, и духовно развитыми, любить свою семью, людей в своей стране, и искренно, от души, стремиться сделать всё вокруг лучше, в том числе себя. Может это и звучит как утопия, но всё получается.

