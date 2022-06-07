Дистрибьютор Samsung, Apple и Lego сообщил о продолжении работы в России

Компания Inventive Retail Group, в портфель которой входят такие бренды как Apple и Nike, готовится значительно сократить число магазинов в России, однако не намерена уходить с рынка.

Об этом на проходящей в Москве «Неделе российского ретейла» рассказал глава компании Тихон Смыков, передает ТАСС.

«Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться. Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни», — подчеркнул Смыков, указав на важность того, чтобы переход на схему параллельного импорта не привело к тотальной деградации качества продукции.

Накануне, 6 июня, в Inventive Retail Group сообщили о приостановке работы части магазинов LEGO в России. «К сожалению, ситуация с санкционным давлением повлияла и на нашу сеть тоже. Поставки Lego в Россию временно приостановлены, и мы продолжаем работать только на локальных складских запасах. В связи с этим на время мы "замораживаем" работу некоторых магазинов», — говорилось в рассылке компании «Мир кубиков», входящей в группу.

Inventive Retail Group управляет специализированными розничными и онлайн магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров ведущих мировых брендов, указывается на сайте холдинга. История ГК началась в ноябре 2005 года, когда розничное подразделение Apple IMC Russia открыло в Москве первый магазин Apple Center; год спустя проект был переименован в re:Store, который за 15 лет превратился в крупнейшую сеть Apple Premium Reseller в мире. На сегодня ядро портфеля Inventive Retail Group представлено в том числе такими брендами, как Samsung, LEGO и Nike. У компании более 450 точек продаж в четырех сегментах рынка: электроника, спорт, детские товары и фэшн. Холдинг входит в структуру компании ЛАНИТ.