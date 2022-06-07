Доходы российского бюджета выросли более чем на треть

Объем доходов федерального бюджета РФ в январе-марте текущего года увеличился почти на 1,9 трлн рублей, или на 35,3% по сравнению с первым кварталом прошлого года. При этом нефтегазовые доходы выросли в 1,8 раза из-за увеличения поступлений от НДПИ, подорожания нефти Urals и роста курса доллара. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении бюджета за первый квартал 2022 года.

Статья по теме: Нефтегазовые доходы в мае оказались в полтора раза выше ожидаемых

«По сравнению с январем – мартом 2021 года объем доходов федерального бюджета увеличился на 1 869,6 млрд рублей, или на 35,3%, из них нефтегазовые доходы – на 1 356,0 млрд рублей, или в 1,8 раза в результате увеличения цены на нефть марки "Юралс" и курса доллара США по отношению к рублю, ненефтегазовые доходы – на 513,6 млрд рублей, или на 13,9%», — говорится в докладе.

В Счетной палате отметили, что на рост нефтегазовых доходов наиболее существенное влияние оказало увеличение поступлений доходов от НДПИ в виде углеводородного сырья на 1,29 трлн рублей (в два раза по сравнению с январем-мартом прошлого года), вывозных таможенных пошлин на природный газ, сырую нефть и товары, выработанные из нефти (на 428,378 млрд рублей, или в два раза). По данным аудиторов это произошло в основном в результате роста средней цены на нефть Urals с $55,1 за баррель в декабре 2020 года – феврале 2021 года до $84,3 за баррель в декабре 2021 года – феврале 2022 года, а также роста среднего обменного курса доллара США с 74,2 рубля до 75,7 рубля.

Общий объем доходов федерального бюджета в первом квартале вырос до 7,17 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы составили 2,97 трлн рублей. По данным Счетной палаты, доля ненефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета в этом году снизилась на 11% и составила 58,5%.

