«Двойное дно» зовет рынок акций к умеренному отскоку

Сегодня в районе полудня российский рынок акций прекратил падение и начал подрастать. Внешний фон остается спокойным, и в нынешних условиях его даже можно назвать умеренно-позитивным, поскольку в западных СМИ резко уменьшилось число публикаций с нападками на Россию. Нефть пыталась было развернуться вниз от сильного сопротивления $120 за баррель, но игроков на понижение котировок нефти очень немного, а спекулянты пока не спешат фиксировать заработанное на росте нефтяных фьючерсов. Попытка пробить вверх эту отметку пока продолжается.

В общем, нового корма для российских фондовых «медведей» не поступило, и они начали фиксировать заработанную на шортах прибыль.

Активно покупали бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок: девелопера «Самолет» (+7,5%), ритейлеров «Магнит» (+4,7%) и X5 Retail Group (+6,7%). Это объяснимо: в нынешнюю пятницу Банк России практически со стопроцентной вероятностью снизит ключевую ставку, что должно оживить рынок кредитования и внутренний спрос.

Поскольку особых идей на рынке нет, то инвесторы решили подкупить сильно просевшие в последние дни бумаги эмитентов, которые выиграют от снижения ставки.

Попытался взлететь даже «Аэрофлот», акции которого прибавили за день 5%. Однако эту бумагу стоит покупать лишь спекулятивно – вряд ли авиаторы выйдут на прибыльность в ближайшие годы.

На 0,5% вырос «Газпром», где инвесторы ждут поступления на счета 17-процентных дивидендов в ближайшие месяцы.

Интересно, что нефтяные бумаги отторговались разнонаправленно. Сильно выросли не очень ликвидные «Русснефть», префы «Башнефти» и менее значительно «Лукойл», но при этом упала «Роснефть».

В последние дни очень часто наблюдается картина, когда лидеры российского нефтяного рынка - «Роснефть» и «Лукойл» - торгуются в противофазе. Возможно, это связано с нехваткой ликвидности на рынке, в результате чего спекулянты фиксируют незначительную прибыль по одной бумаге, и тут же перекладываются в другую. С фундаментальной точки зрения «Роснефть» выглядит гораздо более привлекательно.

В результате, по итогам дня Индекс Мосбиржи вырос на 0,4%, хотя на пике падал почти на 2%.

Техническая картина говорит в пользу продолжения осторожного роста завтра. На часовом графике Индекса Мосбиржи нарисовалась картина «двойное дно»: как и сегодня в районе обеда индикатор развернулся 24 мая вверх от отметки 2240, немногим не дойдя до сильной поддержки 2200 пунктов.

В случае как сохранения или улучшения внешнего фона, целью роста Индекса Мосбиржи станет диапазон 2430-2480 пунктов, где «быки» будут закрывать длинные позиции, отдавая рынок в лапы «медведей».

Российская валюта закрыла день без изменений, чуть выше отметки 61 руб. за доллар. Обороты торгов продолжают падать, что говорит о некотором затишье в процессе продажи валютной выручки экспортерами. При этом снизился и коридор колебаний: сегодня все сделки прошли в диапазоне 60,39-61,55 руб. за доллар.

Как правило, после такого затишья формирует среднесрочный тренд. Но первое движение часто бывает ложным.

