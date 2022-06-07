Джонсон одержал тактическую победу

Фракция Консервативной партии в парламенте Великобритании проголосовала против отставки Бориса Джонсона с поста премьер-министра с почти минимальным перевесом. Это не та победа, на которую он рассчитывал. Внушительной поддержки однопартийцев Джонсон не добился, а значит угроза его отставки не снята.

Голосование во фракции и подсчет голосов затянулись до поздней ночи понедельника. Когда же подсчет был завершен и о его результатах объявили, сторонники Джонсона отнюдь не вздохнули с облегчением. Ожидаемая победа премьер-министра получилась уж очень неубедительной. За его сохранение на посту проголосовали 211 парламентариев, против высказались аж 148. 58% фракции – не самая внушительная армия поддержки. Всем сразу же вспомнилось голосование по вотуму недоверия от декабря 2018 года. Против отставки Терезы Мэй с поста премьера высказались свыше 60% ее однопартийцев (200 членов тогдашней фракции) и ей все равно в итоге пришлось уйти.

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Особенно неприятно для консерваторов то, что тогда причина смены премьер-министра была солидной, не пятнающей всю партию. Тереза Мэй никак не могла воплотить в жизнь волю избирателей и договориться о «разводе» страны с Евросоюзом. Джонсон, напротив, брекзит, вроде бы, в целом завершил. Тем не менее натворил еще много чего, что заставляет консерваторов подумывать о смене своего лидера.

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Самый громкий провал Джонсона – это, конечно, пресловутые «ковидные» вечеринки. По опросам, британцам не понравилось, что их премьер-министр, нарушив собственные распоряжения о карантине, обязательные для всей страны, веселился в большой компании, и совсем не понравилось, что он попытался факт скандальных вечеринок скрыть. Образ смелого, но умного, пусть и слегка эпатажного политика, разрубившего гордиев узел трудных переговоров с ЕС о брекзите, померк. Вместо него перед британцами предстал тот Джонсон, коего рисовали в своих памфлетах его критики: не выросший мальчик, который сначала что-то делает, потом думает, да еще и не имеет мужества признаться в собственных ошибках. Ведь он покаялся только, когда его приперли к стенке. Пока полиция не сделала свои выводы и на их основе не был опубликован соответствующий доклад, премьер отрицал вину, называл вечеринки официальными приемами и пытался усиленно переключить внимание общества на Украину. Воинственные заявления Джонсона, его намерение стать первым среди всех западных лидеров, кто помогает победить Россию, как раз связаны с «Патигейтом». А истины «коней на переправе не меняют» и «война все спишет» британцы не любят и не понимают.

Победа на голосовании о вотуме недоверия, конечно, является хорошим основанием закрыть неприглядную страницу в истории правления Джонсона. Так, по крайней мере, хочется считать его соратникам. «Он извинился за допущенные ошибки. Теперь мы должны сосредоточиться на экономическом росте», - написала в своем твитте министр иностранных дел Лиз Трасс.

Если бы дело было только в одном злосчастном «Патигейте», возможно, так бы и произошло. К сожалению для Джонсона, к нему есть претензии и другого свойства. Премьер, вроде бы, удачно завершивший брекзит, тем не менее, никак не может окончательно закончить все дела, связанные с затянувшимся разводом страны с Евросоюзом. В пассиве Джонсона – трудные переговоры с Францией о рыбной ловле и миграции, а также отсутствие обещанного соглашения по зоне свободной торговли с США. Все это накладывается на продолжающийся несколько месяцев рост инфляции в стране. В мае она подскочила до 9%, а это рекордный показатель с 1982 года. Лейбористы, а также многие однопартийцы Джонсона, винят главу Банка Англии Эндрю Бейли, который долго утверждал, что повышение инфляции в стране временное и вот-вот она снизится до 2%. Премьер-министр за главного банкира заступается и винит во всем украинский конфликт, что оппозицию не успокаивает.

Тревожным «звоночком» для премьер-министра прозвучали результаты местных выборов в начале мая. Они окончились чувствительным поражением тори. Консерваторы потеряли почти 500 позиций, потеряв контроль над одиннадцатью законодательными собраниями. Знаковыми оказались их поражение в Лондоне, где лейбористы выиграли даже в Вестминстере (там находится большинство госучреждений), и результаты голосования в Северной Ирландии. Там впервые за столетие победила партия «Шин Фейн» - та самая партия католиков, политическое крыло Ирландской республиканской армии. За нее проголосовали даже некоторые протестанты – на столько в регионе были недовольны условиями «развода» с ЕС, в результате которых единое экономическое пространство острова Ирландия распалось.

В этих условиях победа Джонсона выглядит пирровой. Юридически он гарантирован от отставки на ближайшие 12 месяцев. Согласно партийному регламенту, следующая попытка вотума недоверия может быть предпринята только через год. А практически – партия намекнула ему, что пора бы и уйти со своего поста. Брезкит, худо-бедно, осуществлен. Значит, в услугах смелого парня Джонсона тори не нуждаются. Парламентские выборы – в 2024 году, то есть не за горами. Вероятность того, что на них консерваторов поведет другой человек резко возросла.