Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета

Подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешила российским экспортерам зачислять экспортную валютную выручку на зарубежные счета с 6 июня 2022 года. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

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«Резиденты получают право зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим передачу нерезидентам товаров, оказание услуг, выполнение работ, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них», — говорится в сообщении министерства.

Поясняется, что при этом необходимо соблюдать условия о последующей репатриации денежных средств в Россию и последующей продажи экспортной выручки в размере, определенном президентским указом.

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому резиденты — участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) были обязаны продавать 80% иностранной валюты, зачисленной на счета участников ВЭД в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами.

23 мая Банк России увеличил с 60 до 120 рабочих дней время, за которое экспортеры должны продать часть своей валютной выручки. А 26 мая было принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80% до 50%.

