Фестиваль «Дикая Мята» объявил полное расписание второго уик-энда

24-26 июня состоится «Дикая Мята. Violet», второй уик-энд легендарного фестиваля «Дикая Мята». Инди, альтернатива, электроника — за три дня на четырех сценах прогремит более 70 концертов! На сцену выйдут самые яркие звезды нашей независимой сцены, и фрешмены, которые рвут чарты.

В лайн-апе есть и любимцы поклонников «Дикой Мяты»: Дельфин, Нейромонах Феофан, АИГЕЛ, IOWA, Сироткин, Oligarkh, Эрика Лундмоен , и артисты, которые появятся на фестивале впервые: Pyrokinesis, Kedr Livanskiy, Космонавтов нет, Федор Фомин, ЛАУД, Ермак!, Щенки, а также гуру техно Nikita Zabelin. Полное расписание опубликовано тут: https://violet.mintmusic.ru/lineup/raspisanie-2022/

«Я очень горжусь составом “Дикой Мяты. Violet”», — говорит продюсер фестиваля Андрей Клюкин. — «Как мне кажется, нам удалось собрать все яркое и интересное, что произошло в музыке в эти долгие пандемийные годы. Так что за три дня у зрителей есть возможность наверстать упущенное!»

«Дикая Мята» — крупнейший независимый мультиформатный опен-эйр в России. В этом году музыкальных уик-эндов стало два, GREEN (17-19 июня) и VIOLET (24-26 июня), а на поле развернулся фестивальный город с глэмпингом, модульными домами и типи. На первый уик-энд остались билеты только у партнеров МТС Live и Тинькофф, билеты на второй уик-энд пока в свободной продаже. Фестиваль как всегда пройдет в п. Бунырево Тульской области (140 км от Москвы).

Гости фестиваля смогут оценить уникальную инфраструктуру опен-эйра. Глэмпинг, Wi-Fi, кинозал, лекторий, видовой ресторан, бесплатный горячий душ, костровые места, комната матери и ребенка, и, конечно, пять сцен!

На поле будут расставлены бесплатные питьевые фонтанчики и точки с кипятком от компании БАРЬЕР, где гости смогут заварить кофе или кашу на завтрак. А еще в этом году появится первый блок со стационарными туалетами и душевыми кабинами, откроется точка с минерализованной водой. Это бесплатно для всех гостей «Мяты».

Мощеные дорожки компании BRAER проложены от парковки до сцен опен-эйра. Начиная с этого года, всем посетителям фестиваля будет удобно перемещаться между основными локациями фестиваля в любую погоду. Жители палаточного городка легко найдут свою палатку: фестивальный кемпинг разделен на освещенные улицы, названные в честь музыкантов, которые поддержали «Мяту» летом 2021 года.

Варианты размещения: гостиницы, пансионаты, фестивальный кемпинг с освещенными улицами, палаточная гостиница Caravan. В этом году добавились современные модульные домики и меблированные типи. Жители палаточного лагеря смогут бесплатно пользоваться душем с теплой водой, розетками для зарядки гаджетов, ячейками для хранения личных вещей и всеми благами фестивального города.

Для тех, кто едет на машине, открыта многодневная и почасовая парковка. Кроме того, организованы прямые трансферы из Москвы и автобусные туры из других девяти городов. До поля легко доехать на электричке из Москвы, Калуги и Тулы до ЖД-станции «Тарусская». От станции регулярно будут отправляться трансферы, которые отвезут гостей на «Дикую Мяту».

Гостей ждут десятки ресторанов на любой вкус и кошелек. Супершанс попробовать за 10 дней все — от немецких колбасок на гриле до греческого гироса. Также будет работать вегетарианский фудкорт, а этим летом откроется ресторан. Все блюда в нем приготовят по рецептам продюсера фестиваля.

Позаниматься йогой на свежем воздухе, погрузиться в мир роботов, посмотреть любимый фильм, заплести афрокосы — на «Дикой Мяте» можно все. Зрителей ждет комфортный летний кинотеатр от KION с показами семейных и оригинальных фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра KION, ярмарки диковинных вещей и дизайнерской одежды, лекторий, бьюти-зона, а также Green Age — пространство движения, развития и творчества с отдельной сценой.

Билеты и подробная информация — на официальном сайте «Дикой Мяты» mintmusic.ru. До встречи на фестивале 17 июня, это будет легендарно!