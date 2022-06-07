Форсуночная система увлажнения воздуха: преимущества и особенности

Эксплуатируется форсуночное увлажнение воздуха без каких-либо ограничений.

Технические возможности

Установка обеспечивает точный контроль работы увлажнителя в процессе его эксплуатации, выдает сигнал о превышении заданных значений (рН меньше 2,5), сигнализирует о выходе из строя блоков фильтров тонкой фильтрации, подает звуковой сигнал о необходимости замены картриджей.

Дополнительно модули могут быть оснащены датчиком оптической сигнализации «Неисправность блока фильтрации». Такой датчик информирует блок фильтров о необходимости очистки фильтра, вследствие попадания загрязнений в него через трубопровод холодного водоснабжения.

Благодаря модулям системы, осуществляется непрерывная автоматическая очистка фильтров, их последующее заполнение и автоматическая подача воды. Из-за наличия в составе установки насосов происходит автоматическая подкачка необходимого количества воды в приточный вентилятор, обеспечивающий подачу воздуха в помещение.

Конструкция оборудования

Форсуночное увлажнение объединяют в себе принципиально новое решение и традиционную схемотехнику. Предлагаемая модель комплекса форсуночного увлажнения состоит из следующих компонентов:

приточный увлажнитель воздуха с баком холодной воды;

сплит-система увлажнения с форсункой холодной воды в блоке фильтрации;

блок фильтра воды.

Объем воды задается одним из 4-х стандартных методов регулирования уровня мощности (холостой ход, минимальная производительность, работа при максимальном водопотреблении, заданная производительность), в зависимости от требуемого уровня влажности воздуха (сухой или мокрый режим) и уровня температуры воды на выходе блока фильтрации, температуры воздуха на входе блока фильтра воды, скорости его вращения.

В системе встроены регуляторы работы вентилятора, приточного увлажнителя и сплит системы увлажнения (на случай, если приточный или сплит система будут отключены из-за перегрузки). Система, как правило, представляет собой единый блок, а не набор отдельных приборов. Блоки управления входами для датчиков влажности установлены на лицевой стороне увлажнителя воздуха. Предварительно к входу в блок увлажнения подключается датчик влажности, по входу которого подается сигнал на включение в работу сплит или приточного оборудования.