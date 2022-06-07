Китайские акции поддержали Nasdaq

Главное событие на американском рынке акций состоялось вчера еще до открытия основных торгов. К США оно имело косвенное отношение, хотя первой о нем и сообщила нью-йоркская газета. The Wall Street Journal со ссылкой на источники рассказала, что регулирующие органы КНР завершают расследование против Didi, а запрет на привлечение ею новых пользователей отменят. И на премаркете акции китайского сервиса заказа такси взлетели более чем на 50%.

Для инвесторов это выглядело подтверждением обещаний Китая ослабить давление на свой технологический сектор. С конца 2020 года его регулирование ужесточено по ряду направлений – от антимонопольного законодательства до защиты данных. Но в мае на фоне ковидных ограничений в Шанхае и Пекине китайские официальные лица встречались с руководством компаний, обсуждая смягчение политики. По итогам вице-премьер Лю Хэ пообещал поддержать технологический сектор и его планы по выходу на биржу.

Статья по теме: Фондовый рынок США: хорошие новости – это плохие новости

Didi была одной из самых пострадавших. В прошлом году компания вышла на IPO в США, но через несколько дней после этого регулирующие органы КНР начали в ее отношении расследование. Didi обвинили в незаконном сборе данных пользователей и приказали удалить ее программу из магазинов приложений. С максимума апреля 2021 года ее акции упали к закрытию прошлой недели на 89,73%.

Статья по теме: Инвесторы заглянули в облигации США. И ничего хорошего не увидели

Но The Wall Street Journal также сообщила, что будут прекращены расследования и в отношении двух других китайских технологических компаний, зарегистрированных в США, — Full Truck Alliance и Kanzhun. Власти КНР, по данным газеты, сообщили этим фирмам о таких планах на прошлой неделе. Ожидается, что Didi оштрафуют на крупную сумму, а прочих — на меньшие. Акции Full Truck подскочили на премаркете на 28%, а акции Kanzhun – на 21%.

Затем к росту присоединились новые китайские компании, такие как JD.com и Pinduoduo, а там и прочие акции – как из сектора технологий, так и другие. Через полчаса после открытия индекс Nasdaq Composite показывал рост на 1,94%. Но взлет был недолгим.

Не прошло и часа после начала торгов, как доходность десятилетних казначейских облигаций превысила 3%. Движение акций, включая и китайские, тут же пошло вспять, а через пару часов Nasdaq и Dow уже были близки к значениям закрытия прошлой недели.

Для эталонных U.S. 10 Year Treasury уровень 3% был ключевым. Дважды (в начале и в середине мая) доходность ненадолго уходила выше этой отметки, но затем резко падала. На этот раз был ряд причин полагать, что рост продолжится – от крупных ставок хедж-фондов до ожиданий ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

И вплоть до окончания торгов доходность, действительно, не пыталась преодолеть заветную черту, а, напротив, росла, вечером составив 3,04%. Это не лучший фон для акций, так что Nasdaq менее чем за полчаса до окончания торгов еще находился в «красной зоне», а Dow был в минусе и до последних минут.

Но закрытие «шортов» помогло всем индексам, чуть подбросив их. В итоге Nasdaq Composite показал рост на 0,4%, S&P 500 – на 0,31%, а Dow Jones Industrial Average – на 0,05%. Они так и остались в середине сравнительно узкого диапазона, в котором находятся с конца мая после отскока от локального «дна». Но чем дольше продлится быстрый рост доходностей облигаций, тем выше шансы, что индексы выйдут из диапазона не вверх, продолжая «медвежье ралли», а вниз.

«Опасения по поводу инфляции никуда быстро не денутся, – цитировал в понедельник Bloomberg старшего аналитика по финансовым рынкам City Index Фиону Чинкотта. – Рост цен на нефть и сильный отчет по рынку труда подняли ставки на то, что ФРС может потребоваться действовать агрессивно, чтобы обуздать инфляцию».