«ЛУКОЙЛ» приступил к ребрендингу сети АЗС Shell в России

«ЛУКОЙЛ» планирует дальнейшее развитие сети под новым для России топливным брендом — Teboil, который был основан в Финляндии еще в 1934 году, и является одной из крупнейших организаций нефтесектора этой страны.

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В сообщении компании говорится: «По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной в мае 2022 г. сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом — Teboil, которым "ЛУКОЙЛ" владеет с 2005 года».

«ЛУКОЙЛ» уже приступил к поэтапному ребрендингу АЗС. Разрабатываются новые брендированные виды инновационного топлива, а также готовится дополнительная программа лояльности, интегрированная с действующей программой «ЛУКОЙЛа». Возглавит команду Teboil в России бывший руководитель сети АЗС Shell Виталий Маслов.

Выпускать продукцию под брендом Teboil начнет и завод смазочных материалов в Тверской области, ставший собственностью «ЛУКОЙЛа» в рамках сделки с Shell

«ЛУКОЙЛ» в конце мая закрыл сделку по приобретению downstream-активов Shell в России: сети из 411 АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Торжке. Решение последовало за объявлением Shell о намерении отказаться от всех российских проектов. Сумма сделки не раскрывается.

