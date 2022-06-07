Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине норвежских и американских гаубиц

Официальный представить Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что артиллерия РФ уничтожила одну норвежскую 155-мм самоходную установку М109А3 и две американские 155-мм гаубицы М777.

«В результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

По его словам, также уничтожены семь минометов и орудий полевой артиллерии, в том числе 203-мм самоходная установка «Пион». Ракетными ударами с воздуха и действиями авиации поражены свыше 80 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, два пункта управления, три позиции украинской артиллерии и два склада боеприпасов. Артиллерия и ракетные войска поразили 426 районов сосредоточения живой силы и техники, 39 пунктов управления и 47 огневых позиций артиллерии.

Также Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения скопления танков и укрепленных позиций ВСУ расчетами самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» высокоточными 152-мм боеприпасами «Краснополь». На кадрах, обнародованных министерством, показана подготовка батареи гаубиц, а также стрельба высокоточными снарядами и поражение целей в районе лесополосы. Отмечается, что расчеты БПЛА вскрыли сосредоточение бронетехники и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции. «Огнем артиллерийской батареи танки ВСУ были уничтожены, подготовка к атаке противника сорвана», — отметили в Минобороны.

Сообщается, что подразделения ВС РФ продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.